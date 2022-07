Tour de France

De langste etappe van de Ronde van Frankrijk vloog voorbij. Vanaf de eerste meter was het koers. Met de wind licht in de rug werd er in het eerste uur 52 kilometer afgelegd. Uiteindelijk waren het Wout van Aert in het geel, Quinn Simmons en Jakob Fuglsang die uit de greep van het peloton wisten te ontsnappen.

Daarna was het een uitputtingsslag. Jakob Fuglsang liet met 65 kilometer te gaan Van Aert en Simmons met z'n tweeën achter op kop van de koers. De Deen geloofde er schijnbaar niet meer in. Ook Simmons moest niet lang daarna minder kopbeurten gaan draaien. Op 31 kilometer van de meet werd de Amerikaan zelfs strak uit het achterviel van Van Aert gereden. Helemaal leeg.

Einde verhaal

Toen Wout van Aert er alleen vandoor ging had hij nog een voorsprong van een minuut en 40 seconden. Langzaam liep dit steeds terug en vooral de beklimmingen in de finale van de koers zorgden voor veel tijdsverlies. Op elf kilometer van de meet werd de Belg bijgehaald door het peloton en toen liet hij zich direct uit het peloton lossen.

Tweemaal klimmen

Vervolgens was het Alexis Vuillermoz die op de voorlaatste klim van de dag een alles of niets poging deed. De groep favorieten lieten reageerden niet en lieten de Fransman wegrijden. Op de laatste beklimming van de dag kwamen McNulty en Majka op kop van de groep favorieten. Ze verhoogden het tempo en Vuillermoz werd snel teruggepakt.

McNulty deed nog een enorm lange beurt en op het moment dat de Amerikaan moest gaan zitten kwam Primoz Roglic, die een dag eerder nog zijn eigen arm na een valpartij terug in de kom duwde, sprintend de favorieten voorbij. Tadej Pogacar sprongt direct op het wiel van zijn landgenoot. Met nog 200 meter te gaan moest Roglic gaan zitten en ging Pogacar zelf aan terwijl bij de rest van de favorieten het lactaat al tot achter de oren zat. Hij kon zelfs nog omkijken en al overeind gaan zitten voordat hij over de finish reed.

Geel

Pogacar wint niet alleen de rit van vandaag. Ook neemt hij de gele trui over van Wout van Aert. Neilson Powless leek een lange tijd op weg naar het geel, de Sloveen had blijkbaar andere plannen. Michael Matthews werd tweede en David Gaudu maakt het podium van de dag compleet. Vingegaard wordt zevende in dezelfde tijd als Pogacar.

Valpartij Vlasov

Aleksandr Vlasov kwam op acht kilometer van de meet onhandig ten val. Zonder erg kon de Rus zijn weg vervolgen. Hij verloor vijf seconden op de groep favorieten.

