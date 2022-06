Droom jij ervan om toprenners als Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Tadej Pogacar aan te sturen, maar zit je tijdens de Tour de France televisie te kijken in plaats van achter het stuur van een ploegleiderswagen? Doe dan mee aan onze prijsvraag!

Eurosport mag in samenwerking met NACON vijf exemplaren weggeven van het managerspel Tour de France 2022! Net als voorgaande jaren kunnen spelers weer deelnemen aan de Ronde van Frankrijk, die dit keer van start gaat in Kopenhagen. Alle 21 officiële etappes zitten in het spel.

In totaal telt deze editie meer dan 260 races en 680 etappes. Tour de France 2022 introduceert de geheel nieuwe Race of the Moment-mode, waarin spelers hun resultaten online kunnen vergelijken met die van andere spelers in de wekelijkse uitdagingen en klassementen.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie zorgt voor een breder scala aan gedrag onder de wielrenners, die geloofwaardiger reageren. Er vinden vaker vroege ontsnappingen plaats, terwijl spelers tijdens ontsnappingen beter met computergestuurde wielrenners kunnen samenwerken.

Heb jij veel zin om ploegleider te worden in Tour de France 2022? Doe dan mee aan onze prijsvraag. In samenwerking met NACON verloten wij vijf exemplaren! Wat moet je doen? Geef tussen nu en 5 juli via social media antwoord op de prijsvraag, geef aan op welke console je wilt spelen en volg @Eurosport_NL en @naconbenelux op Instagram of Twitter! De winnaars ontvangen 6 juli bericht.

PRIJSVRAAG: hoeveel etappezeges hebben Nederlandse wielrenners in totaal geboekt in de Tour de France?

