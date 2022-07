Tour de France | “Publiek is groot gevaar” - McEwen waarschuwt peloton voor gekte in de bergen

“Het is mooi dat er weer veel sfeer is na de coronajaren”, zegt Robbie McEwen die dit jaar als analist voor Eurosport werkt. De voormalig topsprinter weet dat het goed mis kan gaan als het publiek zich niet aan de regels houdt.

McEwen noemt een aantal voorbeelden op: “We zien het publiek meerennen en te dichtbij komen. Ook hebben ze lange vlaggen mee waarmee renners gehinderd kunnen worden zoals Jonas Vingegaard op de col de Granon. Of ze hebben honden mee, vraag maar aan Yves Lampaert. Vorig jaar had je natuurlijk het kartonincident.”

Hoewel ieder jaar publiekscampagnes worden opgestart door ploegen en renners, lijken de mensen zich nog steeds niet bewust van het gevaar dat ze creëeren. “Te vaak gaat het verkeerd zodra mensen overenthousiast worden. Het is echt een groot gevaar waar de renners rekening mee moeten houden. Het kan namelijk je hele race verpesten.”

Volgens McEwen moeten ploegleiders daarom niet alleen aandacht geven aan de tactiek, maar ook aan basale zaken als plaatsing op de weg. “Het gaat nu alleen over wanneer moet ik gaan of op wie moet ik letten, maar het moet ook gaan over op het midden van de weg blijven rijden en het ontwijken van fans. Sommige fans zullen namelijk in de weg gaan lopen.”

Het peloton geniet vandaag van een welverdiende rustdag. Morgen trekken de renners voor drie dagen de Pyreneeën in.

