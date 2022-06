Tour de France

Kasper Asgreen maakt enigszins verrassend wel onderdeel uit van de selectie van de Belgische ploeg. De sterke Deen gaf in de Ronde van Zwitserland nog op, maar is blijkbaar genoeg hersteld om in zijn geboorteland aan de start te staan. Dat betekent dat er ook geen ruimte is voor Florian Sénéchal. De Fransman is samen met Cavenidsh als eerste reserve aangewezen.

Twee Belgen mogen van Patrick Lefevere mee naar Denemarken voor Le Grand Depart. Dit zijn Yves Lampaert en Tim Declercq. Met name Declercq zal in de eerste ritten belangrijk zijn voor Fabio Jakobsen. De kans is groot dat er waaiers ontstaan in Denemarken en dan is de grote Declercq een prima rug om je achter te verschuilen.

Het team wordt gecompleteerd door de Italianen Andrea Bagioli en Mattia Cattaneo en de Deen Mikkel Honoré. Van Bagioli zal verwacht worden dat hij de taken van Alaphilippe over gaat nemen als aanvaller en Cattaneo zou zich wel eens op een klassement kunnen richten. Voor Honoré zal een rol in de sprinttrein van Jakobsen weggelegd zijn.

Het team

- Fabio Jakobsen

- Kasper Asgreen

- Michael Mørkøv

- Yves Lampaert

- Mikkel Honoré

- Andrea Bagioli

- Mattia Cattaneo

- Tim Declercq

