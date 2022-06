"Ik raad de pers aan om een goede reden te vragen waarom ik niet meedoe aan de Tour de France, want ik heb deze niet gekregen", vertelde Hermans boos aan Sporza. "Ik ging ervanuit dat ik een zekerheidje was voor de Tourploeg. Maar blijkbaar niet."

"Ik dacht eerst dat Aike belde om te vragen hoe het met me gaat, want we zouden morgen vertrekken. Mijn vlucht was zelfs al geboekt. Maar er was dus slecht nieuws. Het is mij onduidelijk waarom ik thuis moet blijven."

Ad

Ronde van België | Quinten Hermans zegeviert op de Muur van Durbuy

Tour de France Tour de France | Tim Declercq test positief op corona en reist niet af naar Kopenhagen 3 UUR GELEDEN

Vermoeden

Hermans heeft wel een vermoeden wat ten grondslag ligt aan zijn afwezigheid in Frankrijk. De puncheur, ook actief op in de cross, wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Alpecin-Fenix. "Ik denk niet dat het iets met het sportieve te maken heeft. Het is niet met zoveel woorden gezegd, maar het was meer te doen om het feit dat de sfeer er misschien onder zou lijden nu ik waarschijnlijk naar een andere ploeg ga."

De 26-jarige Belg, eerder deze maand nog etappewinnaar tijdens de Ronde van België, vindt het niet van belang voor de Tourselectie of hij bij de ploeg blijft. "Ik ben altijd een renner geweest met wie ze het fijn vonden om samen te werken. Ik vind het raar dat ik de sfeer zou verpesten terwijl ik dat gevoel niet heb en de andere renners ook niet. Ook zij schrokken ervan."

Ook geen Kragh Andersen

Hermans is niet de enige die de Tour kan vergeten vanwege transferperikelen. Ook Søren Kragh Andersen staat niet aan de start vrijdag in Kopenhagen, nadat hij de ploegleiding van DSM had laten weten na dit seizoen te vertrekken.

Vermoedelijk is ook voor hem Alpecin-Fenix zijn nieuwe werkgever. Zijn afwezigheid ligt extra gevoelig, omdat de Deen enorm uitkeek naar de Tourstart in eigen land.

Waar kijk je?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | "Ik heb het op social media moeten lezen" - Teleurgestelde Mark Cavendish 4 UUR GELEDEN