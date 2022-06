Tijdens het 'Grand Départ' in Denemarken wordt er regen verwacht. Er is 70 á 80 procent kans op buien gedurende de openingstijdrit van vrijdag. Gedurende het weekend blijven de buien aanhouden en daalt de temperatuur in Denemarken.

Tijdrit

Een valpartij in de openingstijdrit is één van de grootste nachtmerries van de renners die aan de start staan en met de natte wegen in Kopenhagen is de kans op een uitglijder alleen maar toegenomen.

De tweede etappe van Roskilde naar Nyborg heeft een vergelijkbare weersverwachting. Op de Grote Beltbrug krijgen de renners te maken met de wind die schuin tegen staat. Het zou zomaar eens een uitputtingsslag kunnen worden. En dat al tijdens de tweede etappe...

Zonnetje

Op de derde dag in Denemarken zijn de weersvoorspellingen voorlopig wat gunstiger gezind. De regen neemt wat af en de wind verliest kracht. Alsof het niet erg genoeg is, luidt de voorspelling voor maandag een heerlijke zonnige dag. Maar dat is de reisdag waarop het hele Tour de France-circus verhuist richting Franrkijk.

