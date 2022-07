Tour de France

De uitspraken van Schachmann volgen na wederom een hachelijk moment. Aan het eind van de zesde etappe was er een valpartij waardoor meerdere renners ten val kwamen. Onder hen was Aleksandr Vlasov die fysiek geen last had van de valpartij, maar wel had zijn schakelapparaat een flinke klap gekregen. Uiteindelijk verloor de Rus vijf seconden op de groep favorieten.

De oorzaak van deze valpartij lag volgens Schachmann bij de ploeg van Jumbo-Visma. Volgens de Duitser neemt de geel-zwarte equipe veel te veel risico: "Jumbo-Visma moet eens een beetje normaal doen."

Roglic had geluk

"Als er geen plek is, is er gewoon geen plek. Je moet dat accepteren en niet nog het kleinste gaatje opzoeken om vooraan te komen. Roglic had deze keer het geluk dat hij zelf niet viel", zei Schachmann over de valpartij van gisteren.

"Het hele team rijdt als gekken en zoekt de laatste centimeter van de weg op. Roglic heeft donderdag weer een val veroorzaakt. Het is een gevaar voor alle renners en totaal onnodig. Ik vind dit niet kunnen."

