Nog geen half jaar geleden had bijna iedereen het opgegeven wat betreft SImon Clarke: "Na de winter die ik had zonder team belde Israel me en ze gaven me een kans. Het doet je beseffen dat je alles moet halen uit de kansen die je krijgt. Jullie hebben dit jaar in elke race gezien dat ik er vol voor ging, want je moet elke kans pakken."

Vanochtend hoorde Clarke al dat het vandaag zijn kans ging worden: "De eerste dagen heb ik voor het team gereden. Vandaag kwam de ploegleider naar me toe en zei dat het vandaag de dag voor de vlucht zou worden. Ik moest ervoor zorgen dat ik het waar kon maken. Ik dacht vanmorgen dat vandaag misschien wel de dag zou zijn."

Ad

Clarke troefde in de eindsprint Taco van der Hoorn net af: "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik hem op de streep klopte. Van der Hoorn zat flink voor me op 50 meter van de streep en ik had kramp in allebei de benen. Ik deed de grootste eindpush die ik in me had en hoopte dat het genoeg was. Ik moet de herhaling nog even kijken, want ik geloof het nog steeds niet."

Tour de France Tour de France | Primoz Roglic had schouder uit de kom na val in vijfde etappe EEN UUR GELEDEN

Speicaal voor dit moment verhuisde Clarke ooit naar Europa: "Ik ben naar Europa verhuisd toen ik zestien was en ik word op de tweede rustdag 36. Dus het is 20 jaar in Europa geweest en vandaag kwam de droom ooit."

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Interview Clarke na etappe 5 EEN UUR GELEDEN