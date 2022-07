Tour de France

De vijfde etappe stond al lang met grote letters in de agenda van de verschillende ploegen. De rit bevatte elf kasseienstroken en kon wel eens een te grote horde worden voor enkele klassementrenners.

Jumbo-Visma rook zijn kans en paste daar ook de teamselectie op aan. Met enkele specialisten in de ploeg wilde de Nederlandse delegatie een gat slaan met Tadej Pogacar, die meer renners voor het hooggebergte dan voor de kasseien om zich heen heeft.

Kopgroep van zes

Zes renners sloegen al snel een gat. Van der Hoorn was er één van. De Nederlander had aan (alweer) Magnus Cort, Neilson Powless, Edvald Boasson Hagen, Clarke en Alexis Gougeard zijn metgezellen in de kopgroep.

Nog voor de eerste kasseienstrook ging Wout van Aert tegen de grond. De gele truidrager reed in het wiel van Steven Kruijswijk en had duidelijk last van zijn pols en heup. Dit bleek later toen hij moest lossen uit het peloton. Vlak daarvoor ging ook Mathieu van der Poel eraf. De Nederlander heeft duidelijk niet de benen van de Giro.

Twee groepen

In het laatste uur was het chaos alom, met Jumbo-Visma in een negatieve rol. Jonas Vingegaard raakte achterop door mechanische pech en Primoz Roglic kwam ten val. Ook de klassementsrenners van INEOS Grenadiers bleken in eerste instantie niet te kunnen volgen.

Ondertussen zat Pogacar, met slechts een ploeggenoot, als een koning in het flink uitgedunde peloton. Af en toe gaf de Sloveen zelfs even gas aan kop en deed daarmee de concurrentie flink pijn.

Stuyven en Pogacar in de aanval

Toen Jasper Stuyven in de aanval ging, was Pogacar de enige die kon volgen. Samen gingen zij op jacht naar de koplopers. Ze kwamen tot binnen een minuut van Van der Hoorn en co, maar wisten het gat niet definitief te dichten.

De groep vooraan bleef goed samenwerken en werd daarvoor beloond. Zij mochten sprinten voor de winst. Gougeard zat er op dat moment al niet meer bij en ook Cort moest in de laatste kilometers lossen.

Finale

In de finale probeerde Powless het van de koplopers als eerste. De Amerikaan sloeg een gat, waarna Boasson Hagen zijn kansen vergooide door naar hem toe te rijden. Van der Hoorn was geduldig, kwam uit het wiel en leek de winst te pakken. Clarke voorkwam echter een derde Nederlandse ritzege door net op tijd zijn voorwiel voorbij die van Van der Hoorn te steken.

Boasson Hagen werd derde voor Powless en Cort. Suyven en Pogacar kwamen binnen op 51 seconden van de koplopers als nummer vijf en zes.

Klassementsrenners

De groepen achter Pogacar en Stuyven waren in de slotfase weer bij elkaar gekomen. Onder aanvoering van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers wisten zij de schade van de meeste klassementsrenners te beperken. Philipsen won de sprint van het peloton op dertien seconden van Pogacar en Stuyven. Ook Van Aert finishte in deze groep.

Roglic zat hier echter niet bij. De Sloveen verloor ruim twee minuten op Pogacar. Ben O'Connor was het grootste slachtoffer van de klassementrenners. Hij kwam binnen op 4:12 minuten van de winnaar.

Gele trui

Omdat Van Aert weer kon aansluiten bij de grote groep behield hij het geel. De Belg van Jumbo-Visma verdedigt donderdag een voorsprong van dertien seconden op nummer twee Powless. Boasson Hagen is de nummer drie (+ 0:14), gevolgd door Pogacar (+ 0:19).

