Twee jaar geleden maakte Taco van der Hoorn de overstap van Jumbo-Visma naar Intermaché-Wanty-Gobert. Oorspronkelijk leek hij eerst de overstap te maken naar BEAT Cycling, maar op het laatste moment was het de Belgische ploeg die hem een contract aanbood. Een samenwerking die perfect uitpakte. Vier overwinningen wist Taco al binnen te halen voor zijn ploeg.

Giro d'Italia

De grootste zege was tijdens de Giro d'Italia van 2021. In de derde etappe wist Van der Hoorn nipt een aanstormend peloton voor te blijven. De pure verbazing was op zijn gezicht te lezen toen hij na de finish moest bekomen van zijn inspanning.

Eurosport sprak met Taco van der Hoorn in aanloop naar de eerste Tour de France van zijn carrière. "Het is een kinderdroom om in de Tour te rijden. Het wordt een hele speciale race."

Doelen

Inmiddels is Taco van der Hoorn dus een etappewinnaar in een grote ronde. Ook in de Tour de France is dat weer het doel. "Ik ga proberen een etappe te winnen. Proberen om in de vlucht te zitten en van daaruit de etappe te winnen. Natuurlijk is de kans dat het lukt nul. Bijna nul, maar dat was in de Giro ook"

Gewoon proberen

Of Van der Hoorn specifieke etappes op het oog heeft? "Ik heb in mijn hoofd wel een idee welke etappes mogelijkheden bevatten voor de vluchters, maar als je alleen maar energie gaat sparen voor die dagen is dat ook een gok. Je weet nooit wat er gaat gebeuren, dus ik wil het vanaf het begin gewoon proberen." De eerste week van de Tour brengt vele kansen met zich mee voor de sprinters . Pas in Frankrijk beginnen de etappes wat lastiger te worden met theoretisch gezien meer kansen voor de vluchters.

Bekijk het hele interview met Taco van der Hoorn bovenaan dit artikel.

