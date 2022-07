Tijdens de eerste week van de Tour de France was Pogacar oppermachtig. Niets lijkt hem in de weg te staan om zijn derde Tour de France-zege op rij binnen te halen. Maar tot de verbazing van Wiggins, lijkt hij zelf niet te beseffen wat zijn status in het peloton is.

Ingrijpen

De winnaar van het geel in 2012 ziet dat zijn ploeg niet de baas is, zegt hij in zijn podcast . "UAE gebruikt de gele trui te weinig. Wanneer het in 2012 onrustig bleef in het peloton en geen enkele groep kwam weg, dan grepen wij in. Wij besloten op dat moment om te gaan plassen."

"En als de gele trui stopt om te plassen, gaat niemand aanvallen. Dat is een ongeschreven regel."

Wachten en wachten

Wiggins vervolgt. "UAE doet dat niet. Ze wachten en wachten en staan gewoon toe dat anderen in de tegenaanval gaan. Pas wanneer anderen stoppen om te plassen, bijvoorbeeld Geraint Thomas, dan stopt UAE ook met Pogacar."

Wiggins vraagt zich af waarom het op deze manier gaat. "Pogacar lijkt het prima zo te vinden. Ik weet niet of het naïviteit is of dat hij de andere ploegen niet vertrouwt. Ik denk niet dat hij zijn status in het peloton beseft, maar misschien is hij daarom ook wel zo goed."

Alles onder controle

Collega Eurosport-expert Bernie Eisel herkent wat Wiggins vertelt. "UAE bekijkt gewoon per dag wat het beste werkt. Op dit moment hebben ze alles onder controle en is Pogacar volledig ontspannen."

"Hij rijdt altijd vooraan en beschermt daarmee zijn ploeggenoten. En zij beschermen hem. Wanneer er een groep gaat die hem onder druk zet, pas dan komt hij in actie."

Positie in het peloton

Matt Stephens vult aan. "Zijn positie in het peloton is onorthodox. Hij rijdt erg ver vooraan. Ik denk dat het een beetje naïef is, maar wel gekoppeld aan het feit dat hij buitengewoon getalenteerd is en alles kan doen wat hij wil."

"Het management van zijn team en zijn ploeggenoten zijn erg ervaren. Laten ze het hem gewoon zo doen of zeggen ze 'doe het op deze manier, omdat je mensen daarmee bang maakt?' Pogacar domineert op een andere manier. Hij intimideert de anderen, omdat iedereen weet wat hij kan."

