Tour de France

"Ik heb de cijfers van vorig jaar er nog eens bij gepakt. Toen verloor Vingegaard in de Pyreneeën slechts vijf seconden ten opzichte van Pogacar. Het is dus niet zo dat de een daar uitmuntend is en de ander zeer slecht", zegt Jan Hermsen.

"Ik hoop niet direct dat Pogacar Vingegaard uit het geel rijdt, maar iets meer spanning zou wel leuk zijn. Daarom vond ik de Giro ook zo mooi. De verschillen waren heel klein, pas later nam Jay Hindley afstand."

Krankzinnige dingen

Voor meer spanning moet Pogacar Vingegaard meer uitdagen. Hermsen: "Het verschil is nu zo groot dat Pogacar krankzinnige dingen moet gaan doen en ik denk niet dat hij daar toe in staat is."

Jeroen Vanbelleghem ziet het anders. "Als hij een minuutje terugpakt is het alweer spannend. Dan krijgen we een mooie tijdrit."

"Ja, maar een minuut is niet genoeg. Dan moet hij het daarna nog een keer doen", is het verweer van Hermsen. "Ik denk dat Pogacar in een keer de tijd moet goedmaken. Maar dan moet Vingegaard eigenlijk een Granon-achtige inzinking krijgen en dat zie ik niet snel gebeuren."

Spektakel verdelen

Bobbie Traksel wil juist het spektakel verdelen. "Laten we hopen dat het juist niet in een dag gebeurt. Ik wil dat het zo lang mogelijk spannend blijft. Vooral in de zeventiende en achttiende etappe is alles mogelijk en in de tijdrit zijn ze aan elkaar gewaagd. Het zou mooi zijn als we pas op het laatste moment de beslissing krijgen."

