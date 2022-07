Tour de France

De tijd begint te dringen voor Pogacar. Wil de Sloveen Vingegaard nog serieus uitdagen, dan moet hij aanvallen en het liefst van ver om zoveel mogelijk tijdwinst te pakken.

De etappe van woensdag was daarvoor uitstekend geschikt. In de Pyreneeënrit over bijna 130 kilometer, met de finish bovenop de Peyragudes, konden alleen de beste klimmers overleven.

Majka stapt niet op

Een groot nadeel voor Pogacar was dat hij vlak voor de start ook trouwe luitenant Rafa Majka verloor. De Pool raakte dinsdag geblesseerd aan zijn heup en besloot een dag later niet meer op te stappen. UAE Emirates bleef daarom met slechts vier renners over.

Desondanks koos de ploeg voor een aanvallende tactiek. Mikkel Bjerg nam het initiatief op de Hourquette d'Ancizan en Val Louron-Azet, waarna McNulty de kop van het steeds kleiner wordende peloton overnam.

De actie richtte in eerste instantie vooral schade aan bij INEOS Grenadiers. Adam Yates moest al snel lossen en op de Val Louron-Azet ging ook Tom Pidcock er vanaf. Beiden verloren veel tijd.

Kopgroep

Het harde rijden van UAE Emirates nekte de kopgroep. Steeds meer renners uit de vroege vlucht zakten terug, waaronder Romain Bardet. Uiteindelijk bleef alleen Andreas Leknessund vooraan over. In de groep met favorieten waren inmiddels ook David Gaudu en Nairo Quintana gelost.

Toen McNulty ook Sepp Kuss loste als laatste helper van Vingegaard, was het voorbereide sloopwerk van UAE geslaagd. Op dat moment hingen alleen Pogacar, Vingegaard en Thomas er nog aan. Ook de Brit moest er op 3 kilometer voor de top van de voorlaatste klim echter vanaf. De groep met favorieten had toen al de leiding in de wedstrijd.

Slotklim

Op de Peyragudes had de schijnbaar onvermoeibare McNulty nog steeds de kop, gevolgd door Pogacar en Vingegaard. Daarachter hadden Bardet en Thomas elkaar gevonden. Zij reden op ruim een minuut achterstand.

Pogacar had ongetwijfeld het plan om te willen aanvallen, maar leek niet over de juiste benen te beschikken. Het drietal ging daarom op de enorm steile aankomst sprinten om de winst.

Pogacar explosiever

Vingegaard ging als eerste aan, maar Pogacar was (zoals eerder ook deze Tour) de meest explosieve van de twee. De Sloveen won de etappe, maar het lukte hem niet om een gat te slaan. Wel pakte hij vier bonificatieseconden terug, zodat het verschil in het klassement nu 2:18 bedraagt in het voordeel van Vingegaard.

McNulty werd vlak daarachter derde voor Thomas (+2:07), Lutsenko (2:34) en Bardet (2:38). De groep met onder anderen Quintana, Gaudu, Aleksandr Vlasov en Louis Meintjes verloor 3:27 minuut.

