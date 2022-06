De schrik zit er flink in bij de UCI en de wielerploegen. Het coronavirus is momenteel over het algemeen minder ziekmakend, maar het aantal besmettingen rijst de pan uit. De Ronde van Zwitserland heeft iedereen weer op scherp gezet. Toen finishte slechts iets meer dan de helft van het peloton, mede door het grote aantal coronabesmettingen.

Document met regels en aanbevelingen

De UCI is daarom op zoek gegaan naar regels die de veiligheid van de deelnemers en andere betrokkenen blijven waarborgen, maar niet onnodig renners uit koers houden, waardoor ze een te grote invloed hebben op de uitslag. Daarom publiceerde de wielerfederatie dinsdag een document met coronaregels en aanbevelingen in uitgebreide vorm en samenvatting

Hieruit blijkt dat een organisatie niet meer het recht heeft om een ploeg uit koers te zetten die binnen zeven dagen meer dan twee renners heeft met corona. In theorie is het zelfs mogelijk om een renner met corona in koers te houden, wanneer hij of zij in isolatie in het hotel verblijft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij de coronacoördinator en het medische personeel van de organisatie.



Gezien de huidige coronasituatie is het echter niet realistisch dat zij al op korte termijn van deze mogelijkheid gebruik maken. Het geeft wel aan dat de UCI op zoek is naar een uitweg uit de coronacrisis en direct kan anticiperen wanneer het virus op dezelfde manier kan worden behandeld als een gewone griep of verkoudheid.

Testen

Het testen op het coronavirus gaat de komende tijd, dus ook tijdens de Tour de France, onverminderd door. Zo moeten alle renners en teamleden twee dagen voor de koers een negatieve antigeentest kunnen overleggen. De UCI raadt ploegen zelfs aan om dagelijks te testen, vanaf vijf dagen voor aanvang van de koers. Ook wil de UCI dat alle renners, teamleden, commissarissen en officials zich laten testen op rustdagen.

Ook blijven de dagelijkse voorzorgsmaatregelen intact. Dit betekent dat de renners tijdens de verschillende verplichtingen een mondkapje dragen, fysieke afstand bewaren en zoveel mogelijk hun handen desinfecteren.

Waakzaam

UCI-voorzitter David Lappartient roept alle teams en renners om zich aan de regels te houden. "Ook al is de situatie nu minder ernstig dan aan het begin van de coronacrisis, we moeten waakzaam blijven."

"Door gedisciplineerd te zijn, hebben we onze activiteiten de afgelopen twee jaar kunnen voortzetten. Ook kunnen we op deze manier ons hoofd boven water houden mocht de situatie toch weer verslechteren", besluit Lappartient.

