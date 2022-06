Sinds de Ronde van Zwitserland zit de schrik er flink in binnen het peloton. Uiteindelijk haalde slechts iets meer dan de helft van de renners de finish van de laatste etappe tijdens deze voorbereidingskoers op de Tour de France . Het merendeel stapte af vanwege een coronabesmetting van zichzelf of een ploeggenoot.

De invloed van het virus op de Tour de France kan wel eens net zo groot worden. Het is immers onduidelijk hoe het met de vorm en conditie van de renners is gesteld die net een besmetting achter de rug hebben. Bovendien kunnen er de komende dagen nog nieuwe besmettingen bijkomen en, nog erger, de kans is vrij groot dat renners ook tijdens de Tour de France positief testen en de ronde moeten verlaten.

Coronatrend

Met het wegvallen van Declercq lijkt de coronatrend uit Zwisterland zich nu door te trekken naar de Tour. De wegkapiteit van Quick-Step Alpha Vinyl is een belangrijke pion in de jacht op weg naar ritzeges van onder anderen Fabio Jakobsen. De 33-jarige Belg kan als geen ander urenlang op kop van het peloton sleuren.

'El Tractor' beleeft toch al een teleurstellend seizoen. Hij moest een groot deel van de voorjaarsklassiekers aan zich voorbij laten gaan vanwege een ontsteking in zijn hartzakje. Florian Senechal gaat Declercq als eerste reserve vervangen tijdens de Franse rittenkoers.

Movistar

Ook bij Movistar is de eerste afvaller bekend vanwege een coronabesmetting. Nelson Oliveira testte positief na de Ronde van Zwisterland, maar blijkt het virus na een week in isolatie gezeten te hebben nog altijd in zijn lichaam te hebben.

De Portugese tijdrijder stond op de beoogde deelnemerslijst van Movistar. Hij staat nu echter definitief niet aan de start vrijdag tijdens de Tourstart in Kopenhagen.

Waar kijk je?

