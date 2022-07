Zijn solo donderdag was indrukwekkend. Nadat hij zich via een weergaloze afdaling in de kopgroep had gereden, maakte de Brit het karwei op de Alpe d'Huez knap af. De renner van INEOS Grenadiers ging in de aanval, waarna niemand kon volgen en hij op de top alleen zijn beklimming kon vieren.

Tour de France | Tom Pidcock wint op iconische Alpe D'Huez, Pogacar en Vingegaard in zelfde tijd

Ad

Achtste plaats

Tour de France Tour de France | "Het was beter om in het peloton te blijven" - Wout van Aert 2 UUR GELEDEN

Het leverde Pidcock niet alleen de ritwinst op, hij steeg ook de top-10 van het klassement binnen. Op dit moment staat hij op de achtste plaats, 7:39 achter gele trui-drager Jonas Vingegaard.

Hij geeft hiermee INEOS Grenadiers een extra troef voor de ontknoping van deze Tour de France. De ploeg heeft immers ook Gerain Thomas (derde) en Adam Yates (vijfde) in de top van het klassement.

Tour de France | Pidcock huilt tranen van geluk na triomf bovenop Alpe d’Huez

Hooggebergte

Hiermee rijst de vraag of Pidcock ook echt voor het klassement kan gaan. Op dit moment lijkt hij niet sterk genoeg om de klassementstoppers te volgen in het hooggebergte. Dit bleek woensdag. Op de Col du Granon verloor hij bijna tien minuten op etappewinnaar Vingegaard.

Maar wat als de olympisch kampioen op de mountainbike de focus verlegt en de komende grote ronden wel echt voor het klassement gaat? Twee jaar geleden liet hij in de 'Baby Giro' al zijn potentie zijn. Hij won drie van de acht ritten, het eindklassement én de bergtrui.

Overigens maakte de 22-jarige Brit vorig jaar al zijn debuut in een grote ronde. Tijdens de Vuelta reed hij kleurloos rond. Zijn deelname was vooral bedoeld om te leren.

Tijdrijden

Een goede klassementsrenner moet niet alleen kunnen klimmen, maar ook kunnen tijdrijden. Ook dat is aan Pidcock wel toevertrouwd.

Al moeten we voor successen wel terug naar zijn tijd bij de junioren. Zo werd hij in 2017 wereldkampioen tegen de klok in het Noorse Bergen. In dat jaar won hij sowieso drie van zijn vier tijdritten.

Bij de profs is hij iets minder op dreef tijdens zijn races tegen de klok. Omdat hij geen klassementsambities had, kun je je wel afvragen of hij toen voluit is gegaan.

Tijdens de openingstijdrit van deze Tour de France in Kopenhagen eindigde Pidcock als vijftiende. Zeker niet slecht.

Tour de France | Yves Lampaert verrast en rijdt Wout van Aert uit de hot seat

Waarom niet?

INEOS Grenadiers-teambaas Rod Ellingworth liet tijdens deze Tour de France al weten potentie te zien in Pidcock als ronderenner. "De Tour zien wij als een proces om te bekijken of hij op termijn met andere ambities naar de Tour kan afzakken."

"In plaats van nu over Tom te verkondigen dat hij de Tour kan winnen, wil ik het houden op: waarom zou hij de Tour niet kunnen winnen? Hij heeft potentieel. Dus waarom niet?'

Afwisselen

En hoe staat Pidcock er zelf in? Voorlopig wil hij zoveel mogelijk afwisselen, liet hij eerder dit jaar weten aan PA Media. "Andere disciplines werken verfrissend. Ik zeg niet dat wegwielrennen saai is, maar het houdt me scherp om zo nu en dan te veranderen."

Voor het klassement gaan, is in de toekomst zeker een optie. "Ik zie een klassement in een grote ronde als de toppunt van deze sport. Maar op het moment dat je je erop focust, voelt het als een eenrichtingsweg. Ik heb er dus geen haast mee."

WK Veldrijden | Tom Pidcock geeft masterclass veldrijden in Fayetteville

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | "Het was beter om in het peloton te blijven" - Wout van Aert 2 UUR GELEDEN