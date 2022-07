Het duurde lang voordat er wat actie kwam in de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk. Na de krachtsexplosie van gisteren waren de benen van vele renners toch vrij vermoeid. Tom Pidcock zorgde in de eerste helft van de koers voor wat spanning door in de afdaling van de Galibier minuten goed te maken op de kopgroep. Daardoor kon de Brit zonder al te veel energie te verspillen zich gemakkelijk in de kopgroep nestelen.

Tour de France | Pidcock met inhaalactie buitenom tijdens afdaling van Galibier

Ad

Kopgroep

Tour de France Tour de France | Dit zijn de hoogtepunten van etappe twaalf gewonnen door Tom Pidcock 2 UUR GELEDEN

De kopgroep bestond in eerste instantie uit negen renners: Tom Pidcock, Chris Froome, Nelsen Oliveira, Anthony Perez, Kobe Gossens, Louis Meintjes, Neilson Powless, Giulio Ciccone en Sebastian Schönberger. Ook in de afdaling van de Croix-de-Fer sloeg Pidcock een gat in de afdaling. Froome, Meintjes, Poweless en Ciccone konden de Brit enigszins volgen. Dit waren uiteindelijk ook de vijf renners die als eerste de slotklim van de dag op reden.

Met een voorsprong van zes minuten op het peloton begon het vijftal aan de Alpe d'Huez. Tot op dat punt was er eigenlijk niks bijzonders gebeurd in het peloton.

Pidcock vertrekt

Op 10,6 kilometer van de meet ging Pidcock zelf aan uit de kopgroep. Meintjes leek te kunnen reageren maar bleef op een gat van zo'n tien meter hangen. Chis Froome hing weer twintig meter achter de Zuid-Afrikaan. Lang bleven de drie renners op een gelijkmatig tempo, maar net niet in elkaars wiel, door vechten.

Het was Froome die echt als eerste kraakte. Niet lang daarna was het Meintjes die seconde voor seconde het gat groter zag worden met Pidcock. De pas 22-jarige Brit is de jongste renner ooit die een etappe wint met de finish bovenop de Alpe d'Huez.

Vermoeid Jumbo-Visma

Enkele minuten achter de kopgroep was het Jumbo-Visma dat het tempo hoog hield in de groep met favorieten. De inspanningen van gisteren waren nog wel te merken, want Kruijswijk en Roglic moesten vrij snel van kop af na hun beurt. Op vijf kilometer van de finish was alleen Sepp Kuss nog over voor Vingegaard. Op drie kilometer van de meet probeerde Pogacar een keer weg te rijden, maar de Deen zat direct op zijn wiel.

Ook in het dorp, waar de stijgingspercentages een stuk minder steil zijn, probeerde Pogacar het nog een keer, maar ook toen zat Vingegaard direct op het wiel. Uiteindelijk wist de Sloveen wel de sprint om de eer te winnen. Dit leverde geen bonificatieseconden op want die waren ondertussen al opgepikt door de restanten van de kopgroep.

Verliezers van de dag

De grootste verliezer van de dag was Romain Bardet. De Fransman valt nu net buiten het podium in het algemeen klassement, op negen seconden van Geraint Thomas. Adam Yates verloor ook tijd op de echte favorieten. Hetzelfde geldt voor Quintana en Gaudu.

Chris Froome

Froome was vandaag terug van weggeweest. De Brit was de nummer drie van de dag op iets meer dan twee minuten achter Pidcock. Een geweldige prestatie van de man die enorm zwaar ten val kwam in de verkenning van het Criterium du Dauphine van 2019.

Tour de France | “Niet slecht!” - Pidcock wint als jongste renner ooit op Alpe d’Huez

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Dit zijn de hoogtepunten van etappe twaalf gewonnen door Tom Pidcock 2 UUR GELEDEN