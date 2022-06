Tour de France

Peter Sagan, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Alexis Vuillermoz, Pierre Latour, Cristian Rodriguez, Anthony Turgis en Mathieu Burgaudeau. Dat zijn de acht mannen die het vanaf vrijdag moeten gaan doen voor TotalEnergies. De ploeg zal vooral naar etappezeges op zoek gaan, want aan mannen voor het klassement lijkt volledig te ontbreken binnen de ploeg.

Een groot deel van het succes van de ploeg zal afhangen van de vorm van Peter Sagan. De Slowaak is al een paar jaar niet in vorn, maar in de Ronde van Zwitserland wist hij toch uit het niets een etappe op zijn naam te schrijven. Was dit een voorbode van vormherstel van Peter de Grote of is haar sprake van een zwaluw die nog geen zomer maakt?

Voor etappe vijf is Anthony Turgis een interessante renner om in de gaten te houden. De sterke Fransman is gespecialiseerd in de klassiekers en zal uitkijken naar de kasseienrit. Hier kan hij wellicht samen met Sagan en Oss iets gaan proberen.

Verder zou Pierre Latour zich in de bergen kunnen laten zien, maar de Fransman is dit seizoen nog weinig in actie gekomen vanwege een valpartij. Ten Slotte zal in de twee tijdritten naar Maciej Bodnar gekeken worden. De Pool is in staat om twee keer in de top-5 te eindigen in de race tegen de klok.

