Volgens UAE is Trentin behoorlijk teleurgesteld dat hij niet deel kan nemen aan de Tour, maar heeft hij geen klachten. Voor zijn kopman Tadej Pogacar is het nieuws ook een behoorlijke tegenvaller.

Ad

Aderlating voor Pogacar

Tour de France Tour de France | Prijsvraag - doe mee en maak kans op het managerspel Tour de France 2022! EEN UUR GELEDEN

De eerste week van de Tour liggen namelijk veel gevaarlijke etappes op de loer. In Denemarken kunnen waaiers het peloton aan stukken scheuren en de tweede etappe gaat een behoorlijk stuk over kasseien. Hier was Trentin, die als goed klassiekerrenner te boek staat, als de belangrijkste adjudant van Pogacar ingeschat.

Veel teams zullen zich bergop weinig illusies maken tegenover Pogacar en dus zal het plan van ploegen als Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers zijn om de Sloveen op andere terreinen aan te vallen. De eerste week is hier zeer geschikt voor, zeker nu Pogacar zijn enige teamgenoot die goed over kasseien kan is verloren.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Wie zijn de favorieten voor de gele trui in Kopenhagen? 3 UUR GELEDEN