De UCI maakte in een persbericht bekend dat iedereen negatief had getest bij tests voor de rustdag, met uitzondering van twee renners. ‘Extra biologisch onderzoek is nodig’ volgens de UCI om te bepalen of de renners toch morgen op mogen starten.

Met de geldende regels betekent een positieve coronatest niet meteen uitsluiting van deelname. Bij een asymptomatische besmetting, ziek zijn, maar geen klachten hebben, mag een renner mogelijk toch starten.

Ad

Een speciale coronacommissie van de organisatie, de teamdokters en de medisch directeur van het UCI zullen morgen besluiten of de twee renners toch mogen starten in de laatste week van de Tour.

Tour de France Tour de France | “Publiek is groot gevaar” - McEwen waarschuwt peloton voor gekte in de bergen 4 UUR GELEDEN

Eerder vielen Geoffrey Bouchard, Vegard Stake Laengen, Guillaume Martin, Luke Durbridge, George Bennett, Warren Barguil, Magnus Cort en Simon Clarke al uit door corona.

WAAR KIJK JE?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | “Publiek is groot gevaar” - McEwen waarschuwt peloton voor gekte in de bergen 4 UUR GELEDEN