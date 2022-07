Tour de France

1. Wout van Aert 9:01:17

2. Yves Lampaert+0:07

3. Tadej Pogacar +0:14

4. Mads Pedersen +0:18

5. Mathieu van der Poel +0:20

6. Jonas Vingegaard +0:22

7. Primoz Roglic +0:23

8. Adam Yates +0:30

9. Stefan Küng +0:30

10. Tom Pidcock +0:31

16. Florian Vermeersch +0:40

25. Nils Eeckhoff +0:54

29. Jasper Stuyven +0:56

32. Nathan van Hooydonck +0:59

33. Tiesj Benoot +1:01

38. Bauke Mollema +1:03

44. Dylan Teuns +1:06

50. Taco van der Hoorn +1:10

56. Amaury Capiot +1:16

57. Tim Wellens +1:16

66. Jasper Philipsen +1:29

67. Fabio Jakobsen +1:29

69. Danny van Poppel +1:30

73. Steven Kruiswijk +1:32

75. Brent van Moer +1:32

77. Martijn Tusveld +1:34

87. Kobe Goossens +1:38

115. Dylan van Baarle +2:04

119. Dylan Groenewegen +2:08

121. Philippe Gilbert +2:09

127. Stan Dewulf +2:14

130. Oliver Naesen +2:18

131. Guillaume van Keirsbulck +2:19

146. Frederik Frison +3:11

147. Edward Plankaert +3:12

176. Anthony Turgis +17:08

1. Wout van Aert 107

2. Fabio Jakobsen 90

3. Dylan Groenewegen 60

4. Peter Sagan 54

5. Magnus Cort 42

1. Magnus Cort Nielsen 6 punten

-. Quinn Simmons -1

1. Tadej Pogacar 4:49:58

2. Tom Pidcock +0:17

3. Florian Vermeersch +0:26

4. Brandon McNulty +0:36

5. Nils Eekhoff +0:40

1. Jumbo-Visma 27:04:48

2. INEOS Grenadiers +0:21

3. Trek-Segafredo +0:37

4. Quick - Step Alpha Vinyl +0:42

5. Bora-hansgrohe +0:57

