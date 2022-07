Tour de France

"Het is geweldig. Vanochtend zei ik tegen mijn vriendin en mijn dochter dat ik voor hen wilde winnen. Ik ben er enorm trots op dat dat me is gelukt. Deze is echt voor mijn twee meiden thuis."

De laatste bergetappe van deze Tour hakte erin, zelfs bij de altijd op het oog zo ijskoude Vingegaard. "Ik was erg blij dat het voorbij was. Ik ben gewoon heel blij dat ik deze etappe heb gewonnen. Er zijn nog twee dagen te gaan voordat we naar Parijs afreizen dus we moeten gefocust blijven. We moeten per dag bekijken wat er gebeurd."

Op de afdaling van de Col de Spanelles ging Pogacar onderuit, maar Vingegaard bleef uiterst sportief wachten op zijn concurrent. "Hij miste de bocht en daarna kwam hij ten val in het grind. Daarna besloot ik om op hem te wachten."

Teamgenoten

Zoals al meerdere keren is gebleken was de ploeg van Jumbo-Visma ook in deze etappe de sterkste. Op de slotklim reed Wout van Aert zelfs weg uit het wiel van Tadej Pogacar. Vingegaard is al zijn ploeggenoten dan ook enorm dankbaar.

"Ik moet al mijn teamgenoten bedanken, ze waren allemaal fantastisch. Kijk naar Wout die Pogacar uit het wiel rijdt, Kuss die geweldig werk verrichte, maar ook Tiesj (Benoot), Christophe (Laporte) en Nathan (Van Hooydonck). Ze hebben allemaal geweldig gereden. Ik had dit zonder hen nooit kunnen doen."

Gele trui

Na de ritzege op de Hautacam en de uitbreiding van de voorsprong op Pogacar kunnen we wel stellen dat de gele trui dit jaar meegaat naar Denemarken. Vingegaard wel echter nog van niets weten.

"Ik wil het er nog niet over hebben. We hebben eerst nog morgen en overmorgen, en daarna gaan we pas naar Parijs. Laten we het er over twee dagen over hebben."

