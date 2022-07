Tour de France

Van de korte etappe van Duinkerke naar Calais werd veel verwacht. Het parcours kende veel korte klimmetjes, die in een voorjaarsklassieker niet hadden misstaan. De renners kwamen op de Kasselberg zelfs kasseitjes tegen. Op het parcours nabij het Kanaal zou de wind ook alle ruimte hebben.

Dat uitstekende ingrediënten niet gelijkstaan aan een uitstekend gerecht bewees deze vierde etappe. Tot aan de laatste klim was de rit het best te omschrijven als voorspelbaar of zelfs saai. Toch wist de gele Wout van Aert deze etappe te transformeren in een zeer gedenkwaardige race.

De bollen van Cort

Magnus Cort trok opnieuw in de aanval en kreeg in tegenstelling tot zondag zelfs een metgezel. Anthony Perez moest voor televisietijd zorgen van zijn Noord-Franse sponsor Cofidis. Cort zorgde ervoor dat hij de bergpunten op de eerste vijf klimmetjes binnenharkte waardoor hij met elf punten het klassement leidt.

Nadat de buit binnen was, liet hij zich terugzakken naar het peloton. Perez hield het tot aan de laatste klim vol, waardoor hij morgen met het rode rugnummer start. De voorspelbaarheid van het eerste deel van de etappe bleek slechts een stilte voor de storm te zijn.

Vuurwerk

Op de flanken van de fotogenieke Côte du Cap Blanc-Nez, een krijtberg van een kilometer a 7,2% bleek perfect te zijn voor een ploegenaanval van Jumbo-Visma. De gele brigade nestelde zich voorin het peloton. Zodra Tiesj Benoot aanzette, volgden de gele wagonnetjes. De andere renners, op Adam Yates na, moesten afhaken.

Jonas Vingegaard en Yates gingen nog even mee met de Belg in geel, maar Van Aert zou solo de finish bereiken. Tien kilometer reed hij als eenzame fietser voor het peloton uit, terwijl het jagende peloton nauwelijks dichterbij kwam.

Het verschil groeide zelfs tot bijna dertig seconden, waardoor de zege van Van Aert onvermijdelijk bleek.

Schlemiel

Achter Van Aert ontpopte Jasper Philipsen zich als de schlemiel van de dag. De renner deed een 'Van Vleutentje'. Hij dacht na drie tweede plekken eindelijk een etappe te winnen. Juichend kwam hij over de finish om er later achter te komen dat niet hij, maar zijn landgenoot de winnaar van de etappe was.

Waar kijk je?

