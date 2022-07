Na afloop stond Van der Hoorn met een gezicht als een oorwurm voor de camera's van Eurosport: "Klote. Heel erg klote. Ik was zo dichtbij het winnen van een etappe in de Tour, dus ik ben heel teleurgesteld."

Het was niet toevallig dat Van der Hoorn vandaag in de aanval zat: "Toen deze etappe bekendgemaakt werd, wist ik al dat ik hier in de ontsnapping wilde zitten. Ik heb veel verkenwerk gedaan en dus wist ik dat er een versmalling in het parcours zat na een kilometer. Ik wist dat ik daar al wilde gaan."

Ad

Van der Hoorn was zeer tevreden over de samenwerking in de kopgroep: "We vertrokken met een paar sterke renners en hielden de hele dag een hoge snelheid aan. Het peloton was meer bezig met de klassementsmannen voorin houden dan ons terugpakken. We hadden een goede kans vandaag en we deden goed teamwork met zijn zessen vooraan. Ik weet dat we het goed gedaan hebben, maar misschien was Clarke gewoon sneller. Een paar kleine foutjes maken dan het verschil."

Tour de France Tour de France | De absolute baaldag van Jumbo-Visma op een rijtje 31 MINUTEN GELEDEN

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Tour de France Tour de France | Primoz Roglic had schouder uit de kom na val in vijfde etappe EEN UUR GELEDEN