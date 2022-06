Tour de France

Mathieu van der Poel was dit jaar de eerste drager van het roze na een mooie zege in de etappe naar Visegrad. Om in Denemarken meteen het geel te pakken, zal een stuk lastiger worden voor de renner van Alpecin-Fenix. De Tour start met een tijdrit van dertien kilometer door de straten van Kopenhagen.

Van der Poel die niet als tijdritspecialist te boek staat, liet in de Giro zien dat hij met de race tegen de klok toch goed uit de voeten kan. In de twee tijdritten werd hij tweede en derde.

Het spreekt in het voordeel van Van der Poel dat het parcours in Kopenhagen redelijk technisch is. “Technisch gezien kun je deze tijdrit een beetje vergelijken met die in Boedapest tijdens de Giro d’Italia, alleen dan zonder klimmetje op het einde. Ik heb al even vluchtig gekeken en het lijkt erop dat er veel bochten en weinig rechte stukken in zitten. Dat is in mijn voordeel’, zegt hij zelf over het parcours.

Supersonisch pak

Dat Van der Poel de openingstijdrit serieus neemt, is te zien in het feit dat hij van start zal gaan in een splinternieuw, duur pak. Het pak is gemaakt door de Tsjechische fabrikant Kalas Sportswear in samenwerking met Vorteq, een technologiebedrijf dat op het circuit van Silverstone tests uitvoert naar aerodynamica. Het prijskaartje van het pak: 3200 euro.

Ploegleider Cristoph Roodhooft verwacht niet dat winst erin zit voor de Nederlander: “Mathieu gaat uiteraard zijn best doen, maar ik heb niet de indruk dat dit parcours goed bij hem past. Ik denk niet dat we kunnen hopen op een overwinning.” Ook Van der Poel is op de persconferentie realistisch: “Als ik tien tot vijftien seconden verlies, dan zou dat denk ik al een heel goede prestaties zijn.”

Kansen liggen in Frankrijk

Er liggen in de dagen na de tijdrit nog kansen voor Van der Poel op geel, al zijn ze spaarzamer dan vorig jaar. Na de tijdrit volgen twee etappes die op papier zouden uit moeten draaien op een massasprint. Al moet het peloton zeker rekening houden met de wind

De renners komen in de tweede etappe de Grote Beltbrug tegen Foto: Eurosport

Van der Poel schat zijn kansen hoger in in de etappes na de rustdag. “Ik denk dat het moeilijk wordt om in de twee etappes na de tijdrit iets te doen. In die Roubaix-etappe verwacht ik wat meer verschillen. De fiets moet het houden, maar daar kijk ik echt naar uit.”

