De start van de Tour de France is in Denemarken. Tijdens de tijdrit in Kopenhagen worden de eerste verschillen gemaakt in het klassement. De andere twee etappes in Denemarken zijn grotendeels vlak. Vermoedelijk komen hier de sprinters aan hun trekken. Al is er een kans dat een brug van 18 kilometer in de tweede etappe het peloton in groepen opsplitst. Let dus goed op het waaieralarm!

Ad

Een lekkere opwarmer dus in Denemarken, al halen deze etappes net onze top-5 niet. De bergen in met name de tweede en derde week gaan doorslaggevend zijn voor het algemeen klassement. In de gevarieerde eerste week kan echter niemand achterover leunen.

Tour de France Tour de France | Deelname Simon Yates nog altijd niet zeker door knieblessure 09/06/2022 OM 13:08

Dauphiné | Ganna troeft Van Aert op nippertje af in tijdrit

Vijfde etappe - woensdag 6 juli

De eerste etappe die we aanstippen is de rit op woensdag 6 juli. Dit is Parijs-Roubaix à la Tour de France! De renners rijden van Lille naar Wallers Arenberg en pikken maar liefst elf kasseienstroken mee.

We gooien er direct maar een cliché in. Je kunt in deze etappe de Tour de France niet winnen, maar wel verliezen. Renners als Van der Poel en Van Aert gaan we hier zeker vooraan zien. Of zal Van Aert zijn kopmannen moeten beschermen?

Als je wat krap zit in je tijd kun je er ook voor kiezen om alleen het laatste deel van de etappe te kijken. Alle kasseistroken liggen in het slot, vanaf 74 kilometer tot de meet. Na de laatste strook is het nog vijf kilometer tot de finish. De klassementsrenners zullen na de eindstreep blij zijn dat ze dit hebben gehad. In de rest van de Tour de France rijden ze immers op meer vertrouwd terrein.

Parijs-Roubaix | Dit is de samenvatting van de 119e editie van 'De Hel van het Noorden'

Zevende etappe - vrijdag 8 juli

Nog maar nauwelijks bekomen van de kasseien op woensdag staat er op vrijdag 8 juli weer een hoogtepunt op het programma. De finish ligt namelijk boven op de La Planche des Belles Filles; de klim die voorzichtig uitgroeit tot een klassieker in de Tour de France.

De klassementsrenners kunnen zich deze dag niet verstoppen. Nadat ze al aardig wat hoogtemeters in de Vogezen op de teller hebben staan, gaat de steile slotklim ongetwijfeld voor verschillen zorgen. La Planche des Belles Filles is zeven kilometer lang en gaat gemiddeld 8,7 procent omhoog. Zelfs in de laatste honderden meters kun je nog veel tijd verliezen. Het maximale stijgingspercentage is hier maar liefst 24 procent!

Tour de France | De legendarische overwinning van Tadej Pogacar op La Planche des Belles Filles

Elfde etappe en twaalfde etappe - woensdag 13 juli en donderdag 14 juli

In de tweede week gaan we de Alpen in. En bij de eerste kennismaking wordt het direct vuurwerk. De elfde etappe vanaf Albertville voert namelijk over klassiekers als de Telegraphe en de Galibier. De finish ligt bovenop de Col du Granon, van hors catégorie!

Een dag later gaan de renners deels over dezelfde wegen. Opnieuw staan de Galibier en een stuk van de Telegraphe op het programma, maar dan vanaf de andere kant. De ontknoping is er één om je vingers bij af te likken. Eerst bedwingt het (vermoedelijk al geslonken) peloton de Col de la Croix de Fer; een klim van maar liefst 29 kilometer. Met recht heeft dit monster de term hors catégorie gekregen.

De finish ligt boven op de Alpe d’Huez, een berg met een enorme Nederlandse historie. Wordt het hier weer ouderwets oranje boven?

Tour de France | Tadej Pogacar speelt als kat met muizen en wint alles

Achttiende etappe - donderdag 21 juli

De beslissing in het klassement valt vermoedelijk tijdens de tijdrit op zaterdag 23 juli, maar wie bergop nog het verschil wil maken, heeft een laatste kans in de etappe vanaf Lourdes in de Pyreneeën. Na de Aubisque (hors catégorie) en de Spandelles (eerste categorie) volgt de slotklim naar Hautcam (hors catégorie).

Wie niet op zijn tijdrit vertrouwt, zal hier alles op alles willen zetten. Zo aan het einde van de Tour de France wordt het voor de klassementsploegen steeds moeilijker om te controleren, dus de aanval kan wel eens worden beloond. Wie na deze etappe nog het geel draagt, is zeer dicht bij de eindwinst!

Tour de France | Impossante solo Ben O'Connor in 9e etappe

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Welke etappes stipt Mathieu van der Poel aan en heeft hij weer kans op geel? 09/06/2022 OM 09:36