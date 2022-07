Tour de France

Na afloop kon Vingegaard leven met zijn tweede plaats, zo liet hij weten aan de NOS: "Natuurlijk had ik graag de rit gewonnen, maar het was te explosief voor mij. Het slot paste Pogačar beter. Ik zou niet willen zeggen dat ik mijn sprint te vroeg aan ging. Hij is beter op een klim als deze.”

De schade had een stuk groter kunnen zijn, aangezien zijn beste knecht Sepp Kuss relatief vroeg moest lossen. Vingegaard weet echter dat het uiteindelijk maar om één man draait: "Het is niet fijn om geïsoleerd te zijn, maar wij hebben ook wat ploegmaten verloren. Het is nu eenmaal zo. Ik moet eigenlijk alleen Pogacar volgen"

Doordat Pogacar er vandaag opnieuw niet in slaagde om Vingegaard los te rijden, komt de eindzege heel dichtbij. Toch wil de Deen daar nog niets van weten: "Ik wil nog niet over de eindzege nadenken. Ik neem het nu dag per dag.”

