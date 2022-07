Tour de France

1. Jonas Vingegaard 59:58:22

2. Tadej Pogacar +2:22

3. Geraint Thomas +2:43

4. Romain Bardet +3:01

5. Adam Yates +4:06'

6. Nairo Quintana +4:15

7. Louis Meintjes +4:24

8. David Gaudu +4:24

9. Tom Pidcock +8:49

10. Enric Mas +9:58

1. Wout van Aert 378 punten

2. Tadej Pogacar 182

3. Jasper Philipsen 176

4. Mads Pedersen 158

5. Fabio Jakobsen 155 punten

1. Simon Geschke 46 punten

2. Louis Meintjes 39 punten

3. Neilson Powless 37 punten

4. Jonas Vingegaard 36 punten

5. Giulio Ciccone 35 punten

1. Tadej Pogacar 60:00:50

2. Tom Pidcock +6:27

3. Brandon McNulty +57:43

4. Matteo Jorgenson +58:42

5. Andreas Leknessund +1:09:57

1. INEOS Grenadiers 79:46:42

2. Jumbo-Visma +35:16

3. Groupama - FDJ +39:29

4. UAE Team Emirates +1:04:39

5. BORA -hansgrohe +1:09:30

