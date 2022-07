Tour de France

Het was smullen geblazen vanaf de eerste kilometer. Van Aert en Van der Poel gingen na het vallen van de start samen in de aanval en kregen even later versterking van achttien medevluchters. Het gaf hoop dat Van der Poel zijn goede benen weer had gevonden. Maar niets was minder waar.

Op de Lacets de Montvernier, van de tweede categorie, moest de Nederlander er als eerste af. Nadat hij was opgeslokt door het peloton en ook daaruit loste, kneep Van der Poel in de remmen.

Coupe van Jumbo-Visma

Op de top van de Col du Télegraphe plaatste Jumbo zijn geplande coupe. Christophe Laporte, afgezakt uit de kopgroep, zette in de korte afdaling aan en isoleerde Pogacar. Verder konden alleen Vingegaard, Primoz Roglic en Geraint Thomas mee.



Op de eerste kilometers van de Col du Galibier ontspon zich vervolgens een prachtig schouwspel. Vingegaard en Roglic gingen om de beurt in de aanval en vermoeiden Pogacar, die steeds het gat moest dichten.

Roglic lost

De groep daarachter kwam uiteindelijk wel weer bij, maar de actie van Jumbo-Visma was nog niet ten einde. Roglic plaatste een nieuwe aanval, waardoor Pogacar weer zijn knechten verloor. Toen de gele trui-drager het gat had gedicht en om zich heen keek, zag hij alleen maar Jumbo-renners om zich heen.

Het leek een ideaal scenario voor de Nederlandse ploeg. Het spel was echter snel uit toen Roglic moest lossen. Even later gingen ook Sepp Kuss en Steven Kruijswijk overboord. Pogacar besloot zelf gas te geven en Vingegaard was de enige die kon volgen. Romain Bardet en Thomas konden nog even aansluiten, maar nog voor de top van de Galibier moesten zij er alweer vanaf.

Kopgroep

Ondertussen was ook de kopgroep volledig uit elkaar gevallen. Warren Barguil zat alleen vooraan, met achter hem Simon Geschke, Pierre Latour, Dylan Teuns en Van Aert.

De laatste besloot zich terug te laten zakken en sloot aan bij de favorieten in de afdaling van de Galibier, waar ook Thomas, Bardet, Kruijswijk, Kuss, Adam Yates en Nairo Quintana weer terug konden komen.

Jumbo-Visma wilde echter ook Roglic in deze groep krijgen, waardoor Van Aert de orders kreeg om op de Sloveen te wachten. Nog voor de voet van de gevreesde Col du Granon kwam een grote groep, met daarin de meeste klassementsrenners, weer samen.

Barguil reed nog altijd voorop met een voorsprong van ruim twee minuten op Geschke, Latour en Teuns. De groep met favorieten volgde op vier minuten.

Slotklim

Op de slotklim liep de voorsprong van de koploper vlot terug, en viel ook de groep met favorieten weer uit elkaar. Roglic was een van de eersten die eraf moest.

De achtervolgers waren snel ingerekend, waardoor een groep met Pogacar, Majka, Vingegaard, Thomas, Yates en Bardet in de achtervolging ging op Barguil. Daartussen fietste Quintana die aan de voet van de klim in de aanval was gegaan. Op vijf kilometer voor de top demarreerde ook Bardet.

Vingegaard valt aan

Daarna vertrok ook Vingegaard uit de groep en bleek Pogacar niet in staat om te volgen. De Deen slokte Bardet en Quintana eenvoudig op en had eerder al Barguil te pakken. Pogacar leed zichtbaar, helemaal toen ook Thomas bij hem wegreed.

Vingegaard rondde uiteindelijk knap zijn solo af. De Deen kwam als eerste binnen, gevolgd door Quintana (+0:59), Bardet (+1:10) en Thomas (+1:38). Een volledig uitgeputte Pogacar werd zevende op 2:51 minuut.

De renner van Jumbo-Visma is de nieuwe drager van het geel. Hij heeft een voorsprong van 2:16 minuut op Bardet en 2:22 minuut op Pogacar.

