Tour de France

Het lukte Jumbo-Visma bijna om compleet uit de tweede week van de Tour te komen, maar die opzet is alsnog mislukt. Rond de vijftiende etappe, naar Carcassonne, vallen maar liefst twee van de acht renners weg. Roglic ging niet meer van start om zijn blessures te laten helen, Kruijswijk kwam ten val.

De verzorger kwam nog aan met een nieuwe fiets, maar Kruijswijk liet weten dat het geen zin meer had. De Nederlander wist al hoe laat het was. Even later verscheen inderdaad de melding ‘abandon’ in beeld, maar laten we vooral hopen dat de verwondingen meevallen.

Vingegaard

Feit is dat geletruidrager Vingegaard nu nog vijf helpers om zich heen heeft, net als concurrent Tadej Pogacar trouwens. De Sloveen raakte eerder in de Tour al twee helpers kwijt, waar Jumbo in de fabelachtige elfde etappe dankbaar gebruik van maakte.

Dat overtal is nu weg, waarbij ook nog eens aangetekend moet worden dat Kruijswijk en Roglic goede helpers waren in de bergen. Kruijswijk had bijvoorbeeld nog aansluiting met de toptien van het klassement, terwijl hij toch echt knechtte voor Vingegaard.

Kort na de desastreuze valpartij van Kruijswijk – met ook Wout van Aert in de buurt – kwam de gele trui zelf ten val, samen met Tiesj Benoot. Het zorgde even voor een momentje van paniek bij Jumbo. Zowel Vingegaard als Benoot zat echter weer snel op de fiets en maakte geen aangeslagen indruk.

