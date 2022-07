Tour de France

De trend van de laatste paar dagen van uitgevallen rijders door covid-19 of blessures zette ook vandaag weer door. Chris Froome moest in het zicht van de haven de Tour verlaten vanwege een positieve coronatest. Ook Imanol Erviti van Movistar moest de strijd staken door corona.

Zonder Froome en Erviti ging het peloton rond de klok van 13:30 uur van start voor de laatste bergetappe, en zoals gewoonlijk ging Wout van Aert er meteen vandoor om geletruidrager en teamgenoot Vingegard in een latere fase te ondersteunen.

Het eerste gedeelte van de etappe werd ontsierd door een val van Jack Bauer en Nils Eekhoff, die bij een wegversmalling hard in botsing kwamen met een ploegwagen van UAE Emirates en een motard. De twee schuldige motards zijn daarna vrijwel direct uit de koers gehaald vanwege gevaarlijk rijgedrag.

Geschke moet meteen lossen

De Aubisque was voor de renners de eerste echte klim van de dag en deze buitencategorieklim was meteen al te machtig voor Simon Geschke. Hij kon niet mee in het geweld van onder anderen Van Aert, Martinez en Ciccone. Laatstgenoemde kwam als eerste boven en pakte nuttige bergpunten.

De Duitser beleefde een slechte dag en moest zijn bollentrui in de laatste bergrit van deze Tour afstaan.

Spektakel op Col de Spandelles

Op de tweede klim van de dag, de Col de Spandelles - een klim van de eerste categorie - zat het venijn hem vooral in de afdaling. Bergop probeerde Pogacar Vingegaard met tempowisselingen meerdere malen te breken, maar de Deen gaf zijn Sloveense opponent geen centimeter bandbreedte en bleef keurig in het wiel van de drager van de witte trui.

Zoals gezegd zorgde de gevaarlijke afdaling voor spektakel en de nodige hart-in-de-keel momenten. Zo ging Vingegaard met zo'n 60 kilometer per uur bijna hard onderuit, maar de Deen kon zijn fiets gelukkig op de weg houden en bleef zelf ook overeind.

Valpartij Pogacar

Kort daarna was het Pogacar die een vierkante bocht reed en een smak tegen het grind maakte. Gelukkig ging deze val niet gepaard met extreem hoge snelheden, maar fijn was het absoluut niet.

Vingegaard zag de val van Pogacar en besloot te wachten op zijn belager. Een prachtig moment in deze spannende slotfase van de Tour.

Hautacam zorgt voor beslissing

Dat Pogacar of Vingegaard deze etappe zou winnen, was vooraf al zo goed als zeker. Van Aert zat samen met Pinot en Martinez in de kopgroep, demmareerde samen met Martinez weg bij de Fransman, maar de twee werden als snel bijgehaald door Kuss, Vingegaard en Pogacar.

Van Aert was nog geen seconde bijgehaald toen Kuss moest lossen, en dus gingen Pogacar, Vingegaard en van Aert met zijn drieën naar de finish. Niet veel later brak Pogacar, en vlak daarna brak ook Van Aert, waardoor de Deen met nog zo'n drieënhalve kilometer klimmen te gaan solo naar de finish reed. Hij treedt daarmee in de voetsporen van landgenoot Bjarne Riis, die in 1996 ook zegevierde op de Hautacam.

Vingegaard triomfeert

Vingegaard hield zijn tempo, zoals hij dat al de hele Tour doet, vol en reed Pogacar op 1:04. Daardoor is de Tourzege voor 99 procent veilig gesteld. De renner van Jumbo-Visma hoeft alleen nog op zijn fiets te blijven zitten en dan gaat het geel naar Denemarken.

Door zijn etappezege neemt Vingegaard ook de bolletjestrui over van Simon Geschke.

