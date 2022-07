De startvolgorde van de tijdrit werd bepaald door het klassement. De sterke klassementsmannen startten zo als laatste. Een van de vroegere starters was Filippo Ganna. De wereldkampioen en plaaggeest van Wout van Aert verwachtte voor de start dat de Belg de rit zou winnen. Ganna zette wel een tijd neer die lang bleef staan.

Het was inderdaad Van Aert die de tijd van de Italiaan verbrak. De man in het groen leek op weg te zijn naar zijn achtste podiumplaats en derde ritzege. Hij kwam 42 seconden sneller dan Ganna over de streep.

Even daarvoor had Bauke Mollema een sterke tijd neergezet. De Nederlandse kampioen rijdt deze Tour de France nog flets, maar in de 40,8 kilometer lange tijdrit naar Rocamadour wilde hij niet teleurstellen. Hij eindigde uiteindelijk op een knappe zesde plek.

Secondenspel

De top drie van het klassement was niet van plan om rustig aan te doen. Hoewel voor zowel Thomas, Pogacar en Vingegaard nauwelijks mogelijkheden waren om te stijgen in het klassement gingen ze er wel voor. Pogacar en Vingegaard waren sneller dan Van Aert bij het eerste tussenpunt.

Na het eerste tussenpunt verloren Pogacar en Thomas wat tijd op Van Aert De Deense geletruidrager bleef wel hard doorrijden. Tot vijf kilometer voor de finish bleef hij onder de tijd van de Belg. De Deen leek zo op weg naar ritzege en eindwinst, maar een schrikmomentje in de afdaling – bibberend en bevend ging hij naar beneden – zorgde voor tijdverlies en het uitschakelen van ieder verder risico.

De seconden die Vingegaard hier liet liggen, waren pure winst voor Van Aert, die zijn derde etappezege boekte en zijn gele teamgenoot bij de finish opwachtte om hem een eerste schouderklopje te geven. Daarna werd het zelfs van Aert te veel. Het winnen van drie ritten, de gele trui en uitgeroepen worden tot winnaar van de Superstrijdlust zorgde voor tranen bij de Belg.

Knufels

Ondertussen knuffelde Vingegaard uitgebreid met zijn familie om op die manier de Tour-winst te vieren. Vingegaard kwam, los van dat momentje in de afdaling, tijdens de eenzame strijd tegen de klok geen moment in de problemen ten opzichte van Pogacar en kon genieten van zijn laatste meters onderweg naar de verlossende streep.

In de boeken zal staan dat Van Aert 19 seconden sneller was dan Vingegaard, gevolgd door Pogacar (+0:27), Thomas (+0:32), Ganna (+0:42) en Mollema (+1:22). Dylan van Baarle werd vijftiende.

