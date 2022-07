Van Aert leek donderdag naast de al lang en breed opgeëiste groene trui ook een tweede trui aan zijn collectie toe te voegen. Was hij als eerste boven gekomen op de Hautacam, dan was misschien ook de bolletjestrui voor de Belg geweest. Die trui moest hij uiteindelijk aan zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard laten, maar niet voordat hij in diens dienst regerend kampioen Tadej Pogacar stukgereden had.

Tour de France | Van Aert kraakt in de groene trui Pogacar tijdens klim naar top Hautacam

Op de Hautacam werd Van Aert derde achter de ongenaakbare Vingegaard en Pogacar, maar voor voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas, en het is niet het eerste huzarenstukje van de 27-jarige Vlaming in deze Tour de France.

ALLESKUNNER

In de vierde etappe ging hij er namelijk op de laatste heuvel alleen vandoor en bleef hij op indrukwekkende wijze de jagende sprinttreinen voor. Een ongezien prestatie, zeker door Jasper Philipsen, die juichend als tweede over de meet kwam. Van Aert hield aan deze overwinning bovendien de gele trui over.

Een paar dagen later eiste Van Aert op menselijkere wijze de dagzege op, toen hij in de achtste etappe naar Lausanne de sterkste bleek in de sprint van een sterk uitgedund peletonnetje.

Net als de editie van vorig jaar eindigt ook deze Tour met een individuele tijdrit en een slotetappe naar de Champs-Elysées. Destijds pakte Van Aert beide dagen de zege. Als hij dat kunstje dit jaar zou kunnen herhalen, zou hij zijn sterke prestaties van toen zelfs met een overwinning verbeteren. Toen completeerde hij een ongekende trippelslag met zeges in een bergetappe over de Mont Ventoux, in een tijdrit en in een massasprint.

Er is dit jaar zelfs kans op nog meer met een derde etappe op rij die op Van Aerts lijf geschreven lijkt (maar welke is dat zo langzamerhand niet?). "Op papier kan hij inderdaad nog drie ritten winnen", zegt ploegleider Grischa Niermann erover tegen Sporza . "Maar hij heeft de voorbije dagen al enorm veel gegeven en heeft ook drie weken gevochten voor de groene trui. Twee zeges erbij zou ook al mooi zijn", sluit de Duitser af met een knipoog.

KLASSEMENTSRENNER

Hij is nu zeker van de groene trui, greep gisteren net naast de bolletjestrui en zoals dat vaak gaat met dergelijke prestaties, roept dat vragen op over Van Aerts toekomst? Zou ook die andere trui, de gele, tot de mogelijkheden behoren voor Van Aert, mocht hij zijn focus van het voorjaar verleggen naar de grote rondes. Schuilt er in de alleskunner een rondewinnaar?

In België denken velen van wel. Oud-renner Nico Mattan gaf in het Sporza-programma Vive Le Vélo aan dat hij graag een team in dienst van Van Aert zou zien rijden, maar Bram Tankink is voorzichtiger. De Nederlander zag de groene truidrager deze Tour ook af en toe rustig aan doen. "Het is fantastisch wat hij nu doet, misschien moeten we het daar bij laten."

"Sommige mensen moeten af en toe eens blij zijn met hoe het nu gaat. Ik ben dat in de eerste plaats zelf", zei Van Aert daar zelf over, in lijn met de woorden van Tankink. "Ik kan niet meer wensen dan hoe het nu gaat. Als ik verschillende dingen kan combineren voel ik me gelukkig."

Van Aerts goede vriend en trainingsmaatje Jan Bakelants kiest dan weer de kant van Mattan: "Ik heb Wout al vaak gezegd dat hij hoger moet mikken en moet proberen om voor een klassement te gaan. Vandaag is die stelling bevestigd."

MONUMENT

Wanneer Van Aert de komende dagen nog een paar succesvolle hoofdstukken aan zijn indrukwekkend Tour-boek toevoegt, zal de discussie alleen maar verder oplaaien. Waarschijnlijk zal die pas verstommen als de Omloop in aantocht is, want ook in het Vlaamse voorjaar wordt in eigen land het nodige verwacht van hun nationale kampioen.

Van Aert sprak voor dit seizoen de wens uit een monument aan zijn lange palmares toe te voegen, maar ondanks overwinningen in de E3 Prijs en de Omloop Het Nieuwsblad, moest hij zich in de monumenten waar hij aan de start stond (Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik) genoegen nemen met ereplaatsen. Een coronabesmetting kostte hem zelfs deelname aan Vlaanderens mooiste.

Het leek niet meer van deze tijd om een renner te hebben die zowel het voorjaar als de grote rondes kleur geeft, maar Van Aert (en collega's als Pogacar en Mathieu van der Poel) bewijzen de laatste jaren dat dit wel degelijk mogelijk is. Laten we vooral waarderen hoe geweldig het is om te zien hoe deze jongens koersen in plaats van ze nog onmogelijkere doelen te stellen.

