Tour de France

Het speciale shirt is ontworpen door de Belgische ontwerper Stijn Dossche. Met de kleurrijke truitjes probeert Dossche de Rwandese natuur te symboliseren en ook Imigongo komt terug in het ontwerp. Imigongo is een kunstvorm die in Rwanda is ontstaan in de zeventiende eeuw en vooral uitgaat van geometrische patronen.

Israel verdubbelt de donaties

Israel-Premier Tech hoopt dat het met het shirt extra veel aandacht kan vragen voor het goede doel. Om extra donaties aan te trekken, heeft het team al bekendgemaakt dat het alle donaties van fans over de hele wereld zal verdubbelen.

Eerder werd al bekend dat Ineos ook bezig is met het ontwikkelen van een wieleracademie in Kenia . Zo zijn de ploegen de laatste tijd steeds meer bezig met het ontwikkelen van de sport op het Afrikaanse continent.

