Ad

Van Aert is een zeer allround renner. Hij heeft benen waarmee hij massasprints kan winnen, heuvels of zelfs bergen over kan en kan vlammen in tijdritten. Dit maakt hem tot een van de favorieten voor de groene trui.

Tour de France Tour de France | Meer dan 2 miljoen prijzengeld te verdelen, dit krijgt de winnaar van de gele trui 6 UUR GELEDEN

Van Aert kende kort voor de start van de Tour wel een tegenslag. Hij mist het BK wielrennen vanwege een pijnlijke knie

Etappe 1

Profiel etappe 1 Foto: Eurosport

De eerste etappe kan meteen een prooi worden voor de 27-jarige renner uit Herentals. In de 13 kilometer lange tijdrit in Kopenhagen kan hij meteen uithalen. Eerder dit jaar won hij de tijdrit in Parijs-Nice die dezelfde lengte had. Hij zal dan wel moeten afrekenen met wereldkampioen Filippo Ganna. Op het wereldkampioenschap van 2021 en 2020 eindigde hij achter de Italiaan van Ineos Grenadiers. In Kopenhagen zal Van Aert er alles aan doen om dit keer met hem af te reken.

Etappe 2

Tour de France 2022 – Stage 2 route profile Foto: Eurosport

De tweede etappe zal voor Van Aert een eerste test van zijn sprintbenen zijn. In deze sprintersetappe van Roskilde naar Nyborg kan hij zich echt meten met sprintkanonnen als Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen. Om mee te doen. moet hij volgens Eurosport-expert en oud-renner Jens Voigt wel uitkijken op de Grote Beltbrug. Op deze brug op 20 kilometer van de meet heeft de wind vrij spel en zal het vechten om posities zijn.

Etappe 3

Tour de France 2022 – Stage 3 route profile Foto: Eurosport

De derde etappe lijkt qua profiel op die van de voorgaande etappe. In het nagenoeg vlakke Denemarken komen de renners in de derde etappe nauwelijks hindernissen tegen. Als Van Aerts benen goed zijn, zal hij ook hier meedoen voor de ereplaatsen.

Etappe 4

Tour de France 2022 – Stage 4 route profile Foto: Eurosport

De eerste etappe in het Franse zal Van Aert goed liggen. In het heuvelachtige Frans-Vlaanderen komen de renners veel korte heuveltjes tegen die in een voorjaarsklassieker niet hadden misstaan. Laat dat net de specialiteit van Van Aert zijn.

Etappe 5

Etappe 5 Foto: Eurosport

De meerderheid van het peloton zal met angst kijken naar de vijfde etappe. Het tourpeloton rijdt in het Parijs-Roubaix-gebied op de kenmerkende kasseitjes. Van Aert daarentegen draait zijn hand niet om voor een strook meer of minder kasseien. Dit jaar werd hij nog tweede in de ‘hel van het Noorden’.

Etappe 6

Etappe 6 Foto: Eurosport

De zesde etappe heeft qua profiel iets weg van een Waalse voorjaarskoers. Al zijn de klimmetjes op het einde van de etappe niet enorm steil. Van Aert zal ook in deze etappe zich voelen als een vis in het water. Met zijn klimvermogen en acceleratiesnelheid is hij de favoriet van etappe 6.

Etappe 7

Etappe 7 Foto: Eurosport

De laatste etappe van de eerste week zal Van Aert waarschijnlijk moeten dienen voor de klassementsmannen van Jumbo-Visma. Met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic, de een werd tweede in 2021, de ander in 2020, heeft de ploeg twee grote kanshebbers voor de gele trui. Van Aert zal op Planche des Belles Filles zijn ploeggenoten helpen als luxeknecht.

Waar kijk je?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Deze renners staan aan de start van de Ronde van Frankrijk GISTEREN OM 15:42