Na afloop van de laatste bergrit in deze Tour stond de winnaar van de twee vorige touredities de aanwezige pers te woord.

"Ik was niet slecht, ik heb vandaag alles gegeven. Ik dacht niet aan de etappezege maar alleen maar aan de gele trui. Ik ging voluit in de voorlaatste klim, maar kwam helaas ten val. Daarna probeerde ik het nog op de laatste berg, maar meer dan een tweede plek zat er vandaag niet in. Desondanks heb ik er alles aan gedaan en kan ik toch trots zijn op het resultaat.

Crash

Op de vraag hoeveel de crash op de afdaling van de Spandelles hem zwakker maakte, had de Sloveen niet echt het antwoord.

"Ik weet het niet en ik weet of niet of er iemand is die het wel weet. Natuurlijk is het niet fijn om te vallen, maar ik nam wat risico in de afdaling en daardoor kwam ik ten val. Het was 100 procent mijn eigen fout en niets anders. Uiteindelijk was Jonas de sterkste op de Hautacam."

Tour verloren

Alleen een positieve coronabesmetting of een onfortuinlijke val kunnen Vingegaard nog weerhouden van de winst in het algemeen klassement. Ook Pogacar gelooft niet meer in wonderen.

"Ik denk dat ik vandaag de Tour heb verloren. Er is echter nog één etappe die ik kan winnen, dus daar zal ik alles voor geven. Parijs is pas over drie dagen."

Tour de France | Vingegaard soleert naar winst op Hautacam en stelt Tourzege vrijwel veilig

Verlies teamgenoten

Pogacar heeft het in een groot gedeelte van deze Tour moeten doen zonder de hulp van een aantal sterke teamgenoten, maar ook zonder uitvallers in de ploeg was het lastig geworden volgens de Sloveen.

"Zelfs al had ik nog acht teamgenoten in de koers, dan nog was het heel moeilijk geweest. Jonas is sowieso heel sterk gebleken, maar met mijn ploeggenoten was het wel makkelijker geweest."

