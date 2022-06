Ad

Voordat we de kansen voor Van Aert ontleden, eerst een mededeling. De Belg is buitencategorie. Net als Mathieu van der Poel bezit hij de gave om elke dag en op elk moment kansen te zien en ze te pakken ook! Van Aert zal dus ongetwijfeld ook uitblinken op dagen die we niet hieronder uitlichten. Maar ja, welke zijn dat? Net als bij Van der Poel moeten we dus de conclusie trekken, Van Aert is niet voor te beschouwen!

Veelzijdigheid

Met zijn veelzijdigheid kan Van Aert in de strijd om het groen het verschil maken ten opzichte van bijvoorbeeld Fabio Jakobsen, de heerser van de massasprints in 2022 tot nu toe. Hoewel Van Aert tot de snelste mannen van het peloton behoort, zal hij niet alleen punten pakken in de vlakke etappes. Dat heeft hij vorig jaar wel bewezen.

Van Aert won toen drie etappes in de Tour de France. Hij zegevierde in een bergetappe, won de laatste tijdrit en pakte de winst in de sprint op de Champs-Élysées. Ongekend!

Andere belangen

Ondanks zijn megaprestaties vorig jaar eindigde Van Aert slechts als vijfde in het puntenklassement. De alleskunner mengde zich niet in elke sprint en in de vlakke etappes pak je juist de meeste punten voor het groen.

De Belg rijdt voor Jumbo-Visma en heeft daarom ook te maken met andere belangen. De ploeg rijdt met name in dienst van de klassementsmannen. Na het uitvallen van Primoz Roglic was dat vorig jaar Jonas Vingegaard. De Deen is naast Roglic ook dit jaar de kopman van de ploeg. Dit betekent dat Van Aert waarschijnlijk ook werk moet opknappen voor dit tweetal.

Tourselectie

Voor de Tour de France van dit jaar heeft Van Aert er geen geheim van gemaakt nu wel werk te willen maken van de groene trui. Hij krijgt hiervoor de ruimte van Jumbo-Visma. De vraag is echter of de ploeg hier ook rekening mee houdt voor de Tourselectie. Krijgt Van Aert bijvoorbeeld assistentie van Christophe Laporte en Mike Teunissen? Of kiest de ploeg liever voor extra steun in de bergen voor Vingegaard en Roglic?

De voortekenen voor de groene trui van Van Aert zijn alvast goed. Hij won dit jaar het puntenklassement in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné. Beide keren zegevierde Roglic in het algemeen klassement. Het bewijs dat de winst van beide truien voor Jumbo-Visma mogelijk is in de Tour de France?

Concurrentie

Wie moet Van Aert vrezen in de strijd om het groen? Zoals al eerder genoemd is Jakobsen de snelste man dit seizoen. De Nederlander kan echter vooral punten pakken in de vlakke etappes. Voor pure sprinters als Jasper Philipsen en Sam Bennett geldt waarschijnlijk hetzelfde.

Caleb Ewan kan op een goede dag wel een heuvel over, maar presteerde na zijn val in de Giro d'Italia uiterst wisselvallig. Matteo Trentin en Peter Sagan zijn veelzijdiger. De Italiaan komt vaak alleen net tekort als het op pure speed aankomt. Sagan, zevenvoudig winnaar van het groen, worstelt al lang met zijn vorm. In de Ronde van Zwitserland liet hij echter verbetering zien.

En tot slot hebben we natuurlijk Mathieu van der Poel. In de Giro leek hij weinig interesse te hebben in de puntentrui. Maar met hem weet je het natuurlijk nooit. Wanneer hij er na een aantal successen goed voor staat en er zin in heeft... waarom niet? Van der Poel ziet een nieuwe strijd met zijn eeuwige rivaal vast wel zitten.

Kansen op een massasprint

Als Van Aert het groen wil pakken, zal hij mee moeten sprinten in de vlakke etappes. Op deze dagen zijn er door de winnaar maar liefst vijftig punten te pakken. Echt vlak, met grote kansen op een massasprint, zijn de etappes 2, 3, 15, 19 en 21.

Van Aert kan echter eerst nog een gooi doen naar het geel. Hij zal hiervoor vermoedelijk Filippo Ganna moeten aftroeven in de openingstijdrit in Kopenhagen. Dat hij hiertoe in staat is, bewees hij tijdens de Dauphiné. Toen was het verschil slechts enkele seconden in het voordeel van de Italiaan.

Nog meer kansen

Zeker met bonificatieseconden is de kans aannemelijk dat de Belgische renner in de eerste week uiteindelijk de gele trui om zijn schouders heeft. De vijfde etappe is zelfs op het lijf geschreven van Van Aert. Dit is namelijk 'Parijs-Roubaix à la Tour de France'.

Mag Van Aert hier voor eigen kansen rijden of moet hij Roglic en Vingegaard beschermen op de kasseistroken? Als hij voor de winst gaat, neemt hij het vermoedelijk op tegen Van der Poel. Dat belooft vuurwerk! Met de finish op La Planche des Belles Filles in de zevende etappe moet Van Aert vermoedelijk hierna het algemeen klassement loslaten en kan hij zich focussen op het groen.

Tweede en derde week

In de tweede week is alleen de vijftiende etappe vlak. Met drie heuvel- en twee bergetappes is de kans groot dat Van Aert zich vooral richt op de tussensprints, al hopen we natuurlijk dat hij nog een dag in de aanval gaat!

De slotweek is in eerste instantie vooral voor de pure klimmers, met twee flinke bergetappes door de Pyreneeën. Van Aert kan echter zorgen voor een spectaculair slot van de Tour de France. De negentiende etappe, op vrijdag 22 juli, is vlak. Daarna volgt de tijdrit naar Rocamadour, waarin vermoedelijk de beslissing valt in het algemeen klassement. Een dag later gaan we traditioneel sprinten op de Champs-Élysées.

Drie kansen op rij dus! En daarna volgt mogelijk de ultieme beloning: definitief het groen om zijn schouders!

