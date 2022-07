Van Aert was na de etappe dolblij met de overwinning en het geel van zijn ploeggenoot Vingegaard. Dit was eerder al te zien toen hij de Deen omhelsde tijdens zijn interview. Niet veel later deed de Belg ook zelf zijn verhaal bij Sporza.

Tour de France | "Nooit zoveel tijd gepakt zonder mijn ploeggenoten" - Jonas Vingegaard

Onderdeel van het plan

Hij bevestigde dat zijn ontsnapping onderdeel was van het plan van Jumbo-Visma. "We waren er vandaag klaar voor om de beuk erin te gooien en het geel aan te vallen. Ik was mee om Primoz en Jonas te helpen op de Granon, maar blijkbaar kon Pogacar al hun aanvallen afweren."

Desondanks heeft het tactische plan geholpen, vindt Van Aert. "Uiteindelijk hebben we hem toch genoeg laten afzien, zodat Jonas ervan kon profiteren."

Met Van der Poel in de aanval

Bijzonder was dat de drager van de groene trui direct na de start ontsnapte samen met Mathieu van der Poel. "Mijn aanval was gepland, maar het was een verrassing dat Mathieu in mijn wiel zat. Dat heeft vast coole foto's opgeleverd."

