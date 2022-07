Tour de France

Dankzij een goed plan en de hulp van zijn ploegmaten slaagde Vingegaard erin om op de Col du Granon Pogacar de gele trui te ontfutselen. Sindsdien is het gat 2:22 minuten in het algemeen klassement. Dat is welhaast een kloof, zeker toen Pogacar en Team UAE Emirates in numerieke minderheid verkeerden, maar dat is niet meer zo.

Primoz Roglic stapte niet meer op en Steven Kruijswijk ging lelijk onderuit op weg naar Carcassonne, wat betekent dat Vingegaard twee belangrijke helpers moet missen in de bergen. Het staat weer gelijk. Er nadert nu een gevecht van man tegen man.

Gele trui

“Ik weet dat Pogacar mij zal aanvallen zodra hij kans ziet. Hij heeft groot gelijk, ik zou precies hetzelfde doen. Het zou me pas verbazen als hij besluit om mij niet te bestoken. Wie weet valt hij me zelfs op de rustdag wel aan”, schetste Vingegaard het perspectief voor het vervolg van de Tour.

“Het is mijn taak om goed gefocust te blijven om zij niet verrast te kunnen worden. Tot nu toe kon ik alle aanvallen goed pareren en bij Pogacar in het wiel springen. De col naar Mende was best zwaar, ook al was het maar een korte klim. Desondanks was het weer een mooie dag in het geel. Het is en blijft een nieuwe ervaring, maar ik probeer er ook van te genieten om die trui te dragen.”

Er staan in de Pyreneeën nog zeker twee zware bergritten op het programma, terwijl ook een tijdrit over 40 kilometer nog scherprechter kan zijn in de twist om het geel.

