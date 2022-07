Tour de France

Sinds drie jaar maakt Vingegaard deel uit van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg ontdekte hem in 2018 toen hij de derde plaats pakte op het kommetje van de Spaanse Coll de Rates, gereden tijdens het trainingskamp bij zijn Deense ploeg ColoQuick.

Grote toekomst

Jumbo-Visma had eigenlijk het vizier gericht op Mikkel Honoré, die uiteindelijk bij Quick-Step belandde, maar de Deense ploegleider adviseerde om voor Vingegaard te gaan. Voor de toen 22-jarige voorzag hij een grote toekomst, hoewel zijn uitslagen dit niet verraadden.

Vingegaard was pas net terug van een heupbreuk en ook zijn trainingsomstandigheden waren niet ideaal. De jonge renner maakte immers lange dagen bij de visafslag. 's Morgens om 5 uur beginnen, tot aan het begin van de middag. En pas daarna kon hij aan zijn trainingen beginnen. Hersteltijd was er nauwelijks, want de volgende dag moest hij weer heel vroeg op.

Als beste uit de tests

Jumbo-Visma liet hem in 2018 diverse tests ondergaan, net als enkele andere onder 23-talenten. Vingegaard bleek met afstand de beste. Vooral zijn hart blijkt een groot wapen. Hierdoor presteert hij 15 procent beter dan een gemiddelde renner. Met zijn 58 kilo kan hij bovendien enorm veel watt/kilo trappen.



Het aantrekken van Vingegaard kreeg nauwelijks aandacht in de pers. De Deen was immers een grote onbekende. Zijn beste prestatie was op dat moment de tweede plaats in de Tour of China, in 2016.

Voor Vingegaard betekende de stap naar de WorldTour een afscheid van de visafslag. Hij kreeg bij Jumbo-Visma alle tijd om zich te ontwikkelen. En dat was precies de reden waarom hij het contract heeft getekend. "De focus ligt op het proces en niet op de resultaten. Voor mijn gevoel is dit het beste team om mijn carrière te vervolgen", zei Vingegaard bij zijn aanstelling tegenover Wielerflits.

Druk

Hoewel de Deen de tijd kreeg, liet hij zich in zijn eerste profjaar direct goed zien. In de voorlaatste rit van de Ronde van Polen in 2019 won hij de etappe en pakte de leiderstrui. Een dag later was de druk echter te groot. Hij kreeg geen hap door zijn keel tijdens het ontbijt, zakte volledig door het ijs en eindigde slechts op de 26ste plaats in het eindklassement.

"Ik ben altijd een nerveus persoon geweest. Vroeger op school ook. Al was dat wel op een andere manier dan als wielrenner. In mijn eerste profjaar deed ik het op trainingen zo goed dat ik vond dat ik ook resultaten moest behalen. Anders voelde het als falen voor me", zei Vingegaard daar later over in gesprek met Wieler Revue.

"Dat is een totaal verkeerde aanpak. Het enige wat ik moest doen, was mezelf zo goed mogelijk voorbereiden en van daaruit verder kijken. Daarover heb ik met een mental coach gesproken en die heeft er mede voor gezorgd dat ik er tegenwoordig beter mee kan omgaan."

Angliru

Een jaar later, in 2020, vestigde Vingegaard pas echt zijn naam. De Vuelta was zijn eerste grote ronde. Op de Angliru voerde hij kilometerslang de favorietengroep aan in dienst van Primoz Roglic. De klimmer Vingegaard was opgestaan.

Zijn wisselvalligheid was Jumbo-Visma nog wel een doorn in het oog. Want hoewel hij het geweldig deed in de Vuelta, waren er ook etappes waarbij hij al vroeg moest lossen. Vermoeidheid was zijn excuus. Terecht uiteraard, maar dat iedereen vermoeid is in een grote ronde wil er bij hem dan nog niet in. De hardheid die hij met de lange dagen op de visafslag heeft opgedaan, moest er nu ook uitkomen in de koers. Dag in, dag uit.

Testen als klassementsrenner

Zijn ploeg smeedde daarom een plan. Nadat hij vorig jaar bijzonder sterk een etappe won in de UAE Tour, wilden ze hem testen als klassementsrenner. Bij de Coppa e Bartali was Vingegaard de kopman van Jumbo-Visma. Ze voerden hierbij de druk flink op. De ploeg werkte zich een slag in de rondte en de jonge Deen was bijna verplicht om alle arbeid om te zetten in de eindwinst. Het lukte. Met een voorsprong van 22 seconden op (uitgerekend) Honoré pakte hij de zege.

Jumbo-Visma wilde nu doorpakken. Tijdens de Ronde van het Baskenland was hij onderdeel van het masterplan van Jumbo-Visma om Tadej Pogacar te verslaan. De ploeg reed hem uit de wielen in de afdaling en Vingegaard hielp Roglic aan veel tijdwinst en de eindzege. Zelf werd hij tweede.

Zijn meer volwassen manier van fietsen, komt ook door het vaderschap. In 2021 kreeg hij samen met zijn tien jaar oudere vrouw Trine (een Deense bekendheid na haar deelname aan een kookprogramma) een dochtertje, genaamd Frida. "Ik heb hierdoor meer haar op mijn borst gekregen. Een leven als vader is niet gemakkelijk. Je moet snel volwassen worden en dat helpt je op vele manieren verder. Ook als wielrenner."

Tour de France 2021

Vanwege zijn goede prestaties was het volkomen logisch dat Vingegaard de plek van Tom Dumoulin (tijdelijk gestopt) overnam in de Tourploeg van 2021. Het bleek een gouden zet. Roglic kwam ten val en Vingegaard werd het speerpunt van de ploeg voor het klassement. Hoewel zijn ploeg altijd vertrouwen in hem heeft gehad, kwam zijn plotselinge opstanding ook voor hen als een verrassing.

Alleen Pogacar bleek een maatje te groot, hoewel Vingegaard de Sloveen wel even uit het wiel reed op de Mont-Ventoux. De tweede plaats in het eindklassement was een geweldig resultaat. Vingegaard genoot met volle teugen van de podiumceremonie in Parijs.

Twee uitdagers

2022 moest het jaar worden om Pogacar wél te verslaan. Jumbo-Visma wilde optimaal profiteren van het feit dat zij twee uitdagers hebben. Roglic leek de nummer een, vlak daarna gevolgd door Vingegaard.

In de Tirreno moest Vingegaard nog zijn meerdere erkennen in Pogacar. Dat het met de vorm echter wel goed zat, bewees hij niet veel later. In het Critérium du Dauphiné was zijn ultieme concurrent er niet, maar staken Vingegaard en Roglic ver boven de rest uit. Het tweetal was klaar om met hun sterke ploeg Pogacar aan te vallen in de Tour.

Wat opviel in de Tirreno was dat Vingegaard had geleerd om diep te gaan. Heel diep. Tijdens een interview na zijn tijdrit bleek dat hij alles had gegeven en kwam hij nauwelijks uit zijn woorden.

Vingegaard sloopt Pogacar

Het Tourplan van Jumbo-Visma blijkt te werken. Roglic is weliswaar in mindere doen door een val, maar Vingegaard blijkt juist over uitstekende benen te beschikken. Wat zijn Deense ploeg jaren geleden al zag, en Jumbo-Visma ontdekte tijdens de tests, komt er nu allemaal uit. Tijdens de elfde etappe sloopte de ploeg Pogacar en een waanzinnige Vingegaard greep de macht.

De eerste Tourwinst voor Jumbo-Visma ligt voor het oprapen. En het is niet Roglic, waarvan iedereen het verwachtte, maar een jonge Deen die zich via de visafslag en een kommetje naar het geel heeft gefietst.

Waar kijk je?



