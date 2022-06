Tour de France

Al in aanloop naar de Giro d'Italia bekeken we het aanbod van wielerpools en zetten we op een rij wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties . In dit artikel richten we ons meer op wat we kunnen leren van de waarderingen bij de diverse aanbieders. Hoewel de pools allemaal een eigen, unieke waardering hanteren, blijft overeind dat er in elk spel 'dure' en 'goedkope' renners zijn. Wie zijn de favorieten? Van welke sprinter wordt het meest verwacht? En wie krijgen er opvallend weinig liefde? Wij zochten het uit.

SCORITO

Bij Scorito maakt elke speler een selectie van 20 renners, waarvan elke dag negen man mag worden opgesteld. Uit dat negental kies je vervolgens een kopman die voor dubbele punten rijdt. Voor het samenstellen van je selectie heb je een budget van 54 miljoen.

Net als bij de heren van Kop over Kop is Tadej Pogacar volgens Scorito de absolute topfavoriet voor de eindzege. Nergens is het verschil tussen hem en Primoz Roglic zo groot als in deze wielerpool: 7 miljoen om 5,5 miljoen. Opmerkelijk (of niet) is dat Roglic overal als best of the rest wordt gezien, terwijl in Kop over Kop Jonas Vingegaard op minstens gelijke hoogte wordt geplaatst.

Fabio Jakobsen is de enige sprinter die vijf sterren krijgt. Het tweede echelon van sprinters is iets breder. Wout van Aert, Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Dylan Groenewegen worden met vier sterren ook de nodige kansen toegedicht.

Jakobsen is opvallend genoeg niet de duurste optie onder de afmakers, die eer valt te beurt aan Van Aert. De Belg maakt natuurlijk goede kans op de groene trui en mag bovendien dromen van overwinningen en misschien wel een gele trui in die zware eerste week.

Bijna alle spelers zullen op zijn minst één renner van Ineos-Grenadiers in hun selectie opnemen, maar welke klassementsman is de beste optie: Adam Yates, Geraint Thomas of Daniel Felipe Martinez? Bij Scorito is Martinez het duurst. Wil je hem in je selectie opnemen, moet je 4 miljoen neertellen. Yates en Thomas zijn allebei een miljoentje goedkoper.

SPORTPOOLS

Bij Sportpools stel je een selectie van 15 renners samen. Deze selectie bestaat uit dertien 'gewone' renners, een secret weapon en een kluns. De eerste veertien halen punten voor je binnen (die van je sercret weapon zijn echter niet zichtbaar voor je concurrenten), terwijl de kluns verliespunten oplevert.

De renners worden gerangschikt op het toebedeelde aantal zogenaamde zwarte lijst-punten. De renners met de meeste van deze punten zijn het duurst. Hier staan de twee Slovenen ex aecquo bovenaan met 5. Zij worden gevolgd door een viertal renners met 3 (!?) punten: de sprinters Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen, alleskunner Wout van Aert en Enric Mas.

Van de zeven renners die twee punten krijgen zijn de klassements-ambitieloze Romain Bardet en Michael Matthews de meest opvallende namen. Caleb Ewan, Mathieu van der Poel, Alexandr Vlasov, Adam Yates en Jonas Vingegaard zijn wat dat betreft voorspelbaardere dure klanten.

In al hun wijsheid plaatsen de mensen van Sportpools Philipsen dus in de buitencategorie sprinters, voor Ewan en Groenewegen. Die laatste kost slechts één punt, net als onder anderen Bryan Coquard, Alexander Kristoff en Peter Sagan.

Ook hier is de Ineos-index weer interessant om in de gaten te houden. Adam Yates wordt net iets kansrijker ingeschat dan zijn kompanen Martinez en Thomas.

PLOEGLEIDER

Bij Ploegleider kies je een selectie van acht renners met vijf reserves. Hiervoor krijg je een budget van 100 punten. Elke dag heb je de kans om een van je basiskrachten te vervangen voor een van je reserves.

Ook hier zijn Pogacar en Roglic de mannen die naar verwachting gaan strijden om de eindwinst. Pogacar kost je 20 punten, terwijl Roglic één puntje minder waard is. Zij steken er met kop en schouders bovenuit. Kopman Alexandr Vlasov en sprinter Fabio Jakobsen zijn daarachter ieder 16 punten waard.

In een tweede kluitje renners van 15 punten zijn Philipsen en Geraint Thomas bekende gezichten, maar de naam van Ben O'Connor kwamen we nog niet eerder zo hoog op de lijst tegen. De Australiër van AG2R-Citroën Team eindigde vorig jaar knap als vierde in Parijs en dus lijkt zo'n hoge waardering zo gek nog niet. Mocht je een van de andere spellen spelen is dit misschien wel een renner om daar in de smiezen te houden.

Waar Scorito Martinez als nummer één aanwees bij Ineos-Grenadiers en Sportpools koos voor Yates is het wel zo netjes dat men bij Ploegleider juist weer de meeste liefde overheeft voor Thomas. De Welshman is een schamel puntje meer waard dan zijn twee ploeggenoten (15 om 14).

CONCLUSIE

Nergens prijkt een andere naam dan die van Tadej Pogacar bovenaan de lijst der favorieten. Achter hem completeert Roglic het Sloveens feestje. Veel minder hoog zijn de verwachtingen rond de Deense schaduwkopman van Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard.

Wat betreft de beste troef van Ineos-Grenadiers wordt men het dan weer niet eens. Voor hen zal de zware eerste week een belangrijke scherprechter zijn, al kunnen slechte klimbenen vervolgens weer snel de kansen doen keren.

Jakobsen is naar verwachting de beste sprinter, maar het gevaar voor hem komt uit Belgische hoek. Dat Van Aert een massasprint kan winnen in een grote ronde wisten we - net als een tijdrit of een zware aankomst bergop - , maar de kansen die Philipsen worden toegedicht bij alle aanbieders is des te verrassend. Hij lijkt daarmee hoger in de pikorde te staan dan gevestigdere namen als Groenewegen en Ewan.

