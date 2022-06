Het parcours

De tijdrit van vrijdag 1 juli begint en eindigt in Kopenhagen. Hij is 13,2 kilometer lang en is volledig vlak. Het eerste gedeelte is op het lijf geschreven voor de wattage-monsters van het peloton. In het tweede gedeelte wordt echter iets meer technische vaardigheid vereist en dus is het zeker niet op voorhand gezegd dat een pure tijdritspecialist deze etappe gaat winnen.

Vanwege het technische parcours zal er het nodige risico genomen moeten worden om kans te maken op de overwinning en de eerste gele trui. De vraag is welke renners hiertoe bereid zijn. Een aantal klassementsrenners kan zeer goed met de tijdritfiets overweg, maar zal wellicht niet op het scherpst van de snede door de bochten van Kopenhagen gaan. Ook dit kan invloed hebben op het resultaat.

Tour de France | Het profiel van etappe 1

De favorieten

Als er een tijdrit gereden wordt en Filippo Ganna staat aan de start, dan is hij in principe altijd favoriet. Dat is niet anders in Kopenhagen. Ganna bevestigde zijn vorm door Italiaans kampioen tijdrijden te worden en zal erop gebrand zijn om nu ook in de Tour de leiderstrui te grijpen, nadat hij dit al deed in de Giro d'Italia van 2020 en 2021.

Een uitgemaakte zaak is het echter zeker niet, vanwege het technische gedeelte aan het einde van de tijdrit. Hierdoor zijn goede tijdrijders die ook over bovengemiddelde stuurmanskunsten beschikken een gevaarlijke bedreiging voor Ganna. Met name Wout van Aert en Stefan Bissegger voldoen aan deze omschrijving.

Als het puur om de vermogens gaat, komen deze twee tekort ten opzichte van Ganna, maar hoe groot de impact van het bochtige gedeelde is, moet nog blijken. Wellicht kan ook Mathieu van der Poel hoge ogen gooien. In de Giro zagen we al dat de Nederlander goed in staat is om een tijdrit te rijden, zeker als deze in een stadse omgeving wordt afgewerkt.

Ten slotte moet er rekening worden gehouden met de in topvorm verkerende Stefan Küng. Het nadeel voor Küng is dat hij eenzelfde type als Ganna is en vooral excelleert in lange tijdritten die grotendeels rechtdoor gaan. De Zwitser is niet de beste stuurman van het peloton.

Outsiders

Daarnaast heeft Mads Pedersen meerdere keren aangegeven hoog in te zetten op de openingstijdrit. De Deen wil in zijn thuisland kort eindigen om vervolgens in de sprintetappes die volgen het geel te grijpen. Pedersen heeft zelfs speciale voorbereidingen getroffen. Hij gaat de tijdrit afwerken in eenzelfde soort pak als Ellen van Dijk droeg toen zij het werelduurrecord aanscherpte.

Ten slotte zijn er meerdere klassementsrenners die over een sterke tijdrit beschikken. Mannen als Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Daniel Felipe Martinez en Geraint Thomas zullen meteen tijd willen pakken op de mindere tijdrijders. De vraag blijft echter hoeveel risico zij bereid zijn te nemen.

In een tijdrit van 13,2 kilometer kan relatief weinig verschil worden gemaakt en dus gaat misschien het aloude adagium op dat je de Tour niet kunt winnen in Kopenhagen, maar wel kunt verliezen.

Waar kijk je?

Elke massasprint, col en valpartij is live te zien op Eurosport. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

