Etappe acht leek een perfecte etappe te zijn voor een grote groep vluchters. Met de hele dag klimmen en dalen en de finish bovenop een klim van 4,5 kilometer waren de verwachtingen van tevoren hoog gespannen. En alle verwachtingen leken waarheid te worden. Een groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen was gaande tot er een flinke valpartij was waar vele klassementsmannen bij lagen. Het was vooral een ophoping, maar Pogacar, Bardet, Pinot, Gaudu, Sagan, Mollema, Vlasov, Quintana, Thomas en nog vele anderen waren er bij betrokken. Daardoor lag de focus van vele ploegen op het terugbrengen van hun kopmannen in plaats van het aanvallen.

Chaos

Ad

Door de chaos in het peloton ontsnapten er drie renners. Fred Wright, Mattia Cattaneo en Frederik Frison reden plotseling voorop en het peloton had daar wel vrede mee. Daardoor kwam de koers een beetje in een plooi te liggen en was het wachten op de slotklim.

Tour de France Tour de France | Wout van Aert: "Dit was een grote kans om uit te lopen in het puntenklassement" 5 UUR GELEDEN

Het peloton hield de kopgroep constant binnen handbereik en het was dan ook geen probleem om het drietal terug te halen. Frederik Frison liet zich als eerste terugzakken uit de kopgroep. Vervolgens was het Mattia Cattaneo bij wie de tank leeg was en Fred Wright werd in de laatste kilometers teruggepakt door een aanstormend peloton. Verder gebeurde er niet zo gek veel gedurende de rit. Alleen Thibaut Pinot was op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Hij reed vlak achter een renner van Trek-Segafredo die een musette probeerde aan te nemen van een soigneur. De Trek renner greep alleen mis en vervolgens kreeg Pinot vol die musette in zijn gezicht. Dat moet pijn gedaan hebben.

Tour de France | Thibaut Pinot krijgt vol musette van Trek-Segafredo in zijn gezicht

Slotklim

De slotklim was 4,8 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5 procent. Het middenstuk van de klim was echter vlak dus er zaten stukken tussen van elf procent.

Het was UAE Team Emirates die de leiding nam op de klim zelf. Rafal Majka moest wederom een te lange beurt op kop doen in de laatste kilometer waardoor het tempo wat zakte en de sprinters drie keer extra adem konden halen. Matthews ging als eerste de sprint aan waar Pogacar op reageerde. Wout van Aert kwam er vervolgens relatief gemakkelijk omheen om zijn tweede overwinning van deze Ronde van Frankrijk op te eisen.

Waar kijk je?

Met de aanvalslustige en rappe Nederlanders lijkt er dus ook in deze tweede grote ronde van het jaar weer veel moois in het verschiet te liggen voor de Nederlandse kijkers. Volg elke kilometer van de Tour de France op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Tour de France Tour de France | Wout van Aert: "Dit was een grote kans om uit te lopen in het puntenklassement" 5 UUR GELEDEN