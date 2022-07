In de Tour de France is voor elke etappewinnaar 11 duizend euro weggelegd. Een tweede plaats levert de helft minder op. Ook een dag in de aanval kan behoorlijk rendabel zijn. Als eerste over de tussensprint komen levert 1500 euro op. De rijder met het rode rugnummer ontvangt nog eens 2000 euro. Wil je precies weten hoe het prijzengeld verdeeld wordt? Kijk dan hier

Top 10 prijzengeld per persoon

Dit is de huidige top 10 van het prijzengeldklassement. Het geld wat de beste ploeg van de dag verdient, 2800 euro, is hierbij verdeeld over alle renners van de ploeg. Doordat Jumbo-Visma twee keer de beste ploeg van de dag werd, heeft Van Aert in deze tussenstand 700 euro extra gekregen.

Wout van Aert € 19.800,00

Fabio Jakobsen € 13.160,00

Yves Lampaert € 12.100,00

Dylan Groenewegen € 11.670,00

Magnus Cort Nielsen € 6.840,00

Jasper Philipsen € 4.980,00

Tadej Pogacar € 4.200,00

Mads Pedersen € 4.050,00

Sven Erik Bystrøm € 3.500,00

Peter Sagan € 2.280,00

Stand prijzengeld ploegen

Jumbo-Visma is na drie dagen rijden in Denemarken ook de best verdienende ploeg. De Nederlandse gele formatie mag Wout van Aert wel bedanken, want hij is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de inkomsten. Achter de ploegen met een etappezege, Quick-Step en BikeExchange, zijn de verschillen groot.

Zeven van de 22 ploegen lukten het nog niet om meer dan duizend euro op te halen. Voor drie ploegen staat de teller na drie dagen zelfs nog op nul: Astana, Movistar en Israel Premier Tech hebben nog geen enkele euro binnengefietst.

Jumbo-Visma € 27.180,00

Quicks-Step Alpha Vinyl € 25.860,00

BikeExhange-Jayco € 11.970,00

Alpecin Deceuninck € 8.860,00

EF Education - EasyPost € 7.140,00

Trek Segafredo € 5.380,00

Intermarché-Wanty-Gaubert € 4.880,00

UAE Team Emirates € 4.500,00

BORA Hansgrohe € 3.000,00

Ineos Grenadiers € 2.840,00

TotalEnergies € 2.280,00

B&B Hotels-KTM € 1.820,00

Lotto - Soudal € 1.590,00

Arkea-Samsic € 1.570,00

Bahrain-Victorious € 900,00

DSM € 730,00

AG2R € 470,00

Cofidis € 470,00

Groupama-FDJ € 340,00

Astana € -

Movistar € -

Israel Premier Tech € -

