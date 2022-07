Tour de France

Vooraf leek het een strijd te worden tussen Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Van Aert. Toen de Belg, als laatste gestart van de favorieten, de snelste was, leek de renner van Jumbo-Visma het geel te gaan pakken. Na ruim veertien kilometer klokte hij een tijd van 15:22, iets sneller dan Pogacar (15:24), Ganna (15:27) en Van der Poel (15.30).

Het grootste deel van de renners had zijn tijd neergezet in regenachtige omstandigheden. Hoewel de wegen in Kopenhagen glad waren, viel het aantal valpartijen nog mee. Specialist Stefan Bisseger ging wel onderuit, twee keer zelfs. De renner van EF Education-EasyPost was direct kansloos.

Laporte valt

Ook Christophe Laporte gleed weg. Jammer, want de Fransman was juist zo goed op dreef. Bij het tussenpunt na 6,6 kilometer was hij de snelste van allemaal, twee seconden rapper dan Bauke Mollema die dankzij een goede tijdrit ook even op de hot seat mocht zitten en op plek negen finishte.

Laporte kon logischerwijs de winst vergeten, maar kon zich troosten met de gedachte dat ploeggenoot Van Aert aan kop bleef staan.

Lampaert verrast

Niemand hield echter rekening met Lampaert, die onder iets betere omstandigheden mocht starten. Om zijn goede tijd alleen daar aan toe te schrijven, gaat te echter ver. Daarvoor reed de voormalig Belgisch kampioen tijdrijden simpelweg te goed.

Halverwege was de Belg nog twee seconden minder snel dan Van Aert, maar dit maakte hij goed in deel twee. Aan de finish bleek hij vijf seconden rapper en verstootte met 15:17 zijn landgenoot van de hot seat.

Droog

De laatste renners mochten rijden in droog weer, hoewel zij natuurlijk nog over natte wegen fietsten. Een voordeel voor Lampaert was dat de grootste kanshebbers op dat moment al binnen waren.

Op papier leken alleen Alexey Lutsenko en Tom Pidcock nog in staat om Lampaert te verslaan. Al snel werd duidelijk dat de Kazach niet aan de snelste tijd ging komen. Het lot van Lampaert lag dus in handen van de regerend olympisch kampioen op de mountainbike.

Halverwege was Pidcock zes seconden langzamer dan Lampaert. De Belg keek vanaf de hot seat gespannen toe, maar kon gedurende de rit van de renner van INEOS Grenadiers steeds meer lachen. Pidcock verloor steeds meer terrein en finishte uiteindelijk op 23 seconden als vijftiende. Toen ook Marc Soler als laatste over de streep kwam, was de winst binnen voor de renner van Quick-Step Alpha Vinyl.

Klassement

Van de klassementsrenners deed Pogacar (15:24) met zijn derde plaats de beste zaken. De titelverdediger pakte acht seconden op Jonas Vingegaard (15:32) en negen seconden op Primoz Roglic (15:33). Ook Adam Yates (15:40), Geraint Thomas (15:42) en Aleksandr Vlasov (15:48) reden een verdienstelijke tijdrit.

