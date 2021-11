Tour Femmes | Cordot-Ragot verwacht elke dag gekkenwerk: “Het gaat oorlog worden”

De Tour de France Femmes begint op zondag 24 juli in Parijs, op de dag dat de mannen daar finishen. De vrouwen leggen in acht dagen een parcours af van 1029 kilometer via de champagnestreek en de Vogezen. In het slotweekend staan onder andere de beklimmingen van de Grand Ballon en La Planche des Belles Filles op het programma.

Gekkenwerk

Cordot-Ragot verwacht dat het na de openingsetappe geen moment rustig is in het peloton. “Elke dag is gekkenwerk. Het gaat oorlog worden. Alle etappes zijn van start tot finish interessant. Het worden zware gevechten om het klassement en de ritwinst.”

Het slotweekend brengt vermoedelijk de beslissing, maar favorieten hebben in de etappes daarvoor al de kans om de Tour te verliezen. “De rit door de Aube, met de witte gravelwegen, gaat onze techniek testen. Je moet daar goed met je fiets kunnen omgaan. Het is een rit halverwege de Tour die het verschil kan maken. Ik ben er daarom niet zeker van dat de beste klimmer het klassement gaat winnen.”

Mythische slotklim

De beklimming van La Planche des Filles is een spectaculair einde van de Tour Femmes. “Het doet al pijn als ik naar de beelden kijk. Bij de mannen zijn daar in het verleden gekke dingen gebeurd. Dat zal bij ons niet anders zijn. Waarschijnlijk wacht iedereen tot de slotklim. Je wilt niet te veel energie verspillen en zo fris mogelijk aan de voet komen van de laatste uitdaging. Het wordt iets mythisch. We gaan ons deze aankomst nog lang herinneren.”

Cordot-Ragot vindt de Tour Femmes fantastisch voor de wielersport. “Ik vind het ongelooflijk mooi wanneer mensen zich na afloop aan ons spiegelen. Ik voel wel wat druk, maar dat is alleen maar positief. Ik zal met angst starten op de de Champs-Élysées, maar dat verdwijnt wanneer we eenmaal zijn gestart. Ik heb alle vertrouwen in het vrouwenpeloton.”

