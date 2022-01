Nieuwe kansen in de Tour, het was afgelopen winter een van de belangrijkste redenen waarom Groenewegen besloot het vertrouwde nest van Jumbo-Visma te verlaten. Met eindwinstkansen voor Primoz Roglic en andere kleppers als Tobias Foss, Jonas Vingegaard, Steven Kruiswijk en de teruggekeerde Tom Dumoulin in de gelederen, bleven er weinig momenten waarop het Nederlandse sprintkanon voor eigen succes mocht gaan over.

Die kansen krijgt hij bij zijn nieuwe Australische ploeg wel. "Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb. Ze gaan er alles aan doen om mij in de massasprints te ondersteunen en zijn daar nu al volop mee bezig," aldus een gelukkig Groenewegen tegenover Wielerflits

In dienst van Jumbo-Visma won de 28-jarige sprinter al vier etappes in de Ronde van Frankrijk, waaronder die op de Champs-Élysées in 2017, en daar hoopt hij er dit jaar dus een of meerdere overwinningen aan toe te voegen. "Ik hou van de Tour en heb er mijn mooiste successen geboekt. Het wordt mijn grootste uitdaging om daar opnieuw mee te doen voor ritzeges."

Programma

Groenewegen start zijn seizoen in de Saudi Tour (1 t/m 5 februari), om daarna in datzelfde deel van de wereld de UAE Tour te rijden. Via onder andere Parijs-Nice, Gent-Wevelgem en de Ronde van Hongarije hoopt hij zich vervolgens klaar te stomen richting topvorm in Le Grand Boucle.

Welke rittenkoers hij in juni als laatste voorbereiding op de Tour gaat rijden, is nu nog niet duidelijk. Dat kan het Critérium du Dauphiné, de Ronde van Zwitserland of de Ronde van Slovenië zijn. De Tour de France start op 1 juli in Kopenhagen met een individuele tijdrit, waarna in Denemarken nog twee etappes met sprintkansen volgen. Vorig jaar mocht Groenewegen al eens de handen in de lucht steken op de Deense wegen.

Groenewegen snelste in openingsrit Denemarken

