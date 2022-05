Het voorjaar van Vos duurde alles bij elkaar slechts drie dagen en de helleklassieker, de tweede editie voor vrouwen, had een hoogtepunt moeten worden, maar werd een dikke komma in wielerjaar 2022. Voor het eerst vertelt Vos nu over de impact die corona op haar heeft gehad.

“Ik werd niet onwijs ziek en had goede hoop dat ik er snel weer vanaf zou zijn, maar corona heeft een grotere impact gehad dan voorzien”, aldus de 35-jarige Vos in gesprek met CyclingWeekly.

“Toen ik me terugtrok voor Parijs-Roubaix had ik nog geen symptomen. Daarna wel, maar was ik niet ziek. Een beetje keelpijn en het voelde alsof ik kou had gevat, maar het hield lang aan”, vervolgt Vos.

“Toen ik weer op de fiets stapte, merkte ik dat ik toch wel veel had ingeleverd. Zeker als het ging om mijn uithoudingsvermogen. Ik heb echt geduld moeten betrachten voordat ik de training weer kon hervatten en dat is nu net een onderdeel waar sporters niet in uitblinken.”

Het gaat inmiddels beter met Vos, die weer doelen op de kalender durft te zetten en met de Tour de France Femmes is er eind juli een prachtig evenement op komst. Gelukkig gaat het zó goed dat deze nieuwe ronde ook een écht doel kan zijn.

“Ik had dit voorjaar graag meer gekoerst, maar het loopt niet altijd volgens planning. Gelukkig heb ik nu goed de tijd kunnen nemen om mijn lichaam te laten aansterken en komen er nog mooie wedstrijden aan.”

