Tour de France

Pannenkoek, sinaasappelcrème, abrikozenjam en gezoete geroosterde amandelen. Dit zijn de ingrediënten voor waarschijnlijk de beroemdste pannenkoek van Denemarken: de 'rådhuspandekager' of de stadhuispannenkoek. Een recept dat al meer dan negentig jaar bestaat, en waar voorlopig niet mee geknoeid zal worden.

Het 'pannenkoekenverhaal' begint in 1928, toen de Belgische koning, koning Albert, op bezoek kwam. In België houden ze erg van wafels en pannenkoeken, en daarom gaat het vermoeden dat dit de reden is waarom de koning pannenkoeken geserveerd kreeg.

De stadhuispannenkoek was een succes bij Koning Albert en daarom werd het opnieuw gemaakt voor volgende beroemdheden die naar het stadhuis kwamen. Onder andere gekroonde staatshoofden, de Deense voetbalkampioenen van het EK in 1992 en politieke grootheden zoals Barack Obama hebben al kunnen genieten van deze pannenkoeken, en Vingegaard is de volgende in dat rijtje die zich kan storten op de rådhuspandekager.

Massale huldiging

Tienduizenden Denen ontvingen 'hun' Tour-winnaar Jonas Vingegaard in de hoofdstad Kopenhagen. "Ik had niet verwacht op deze manier te worden begroet. Het is absoluut fantastisch", zei de 25-jarige renner van Jumbo-Visma na de landing. In de lucht werd Vingegaard begeleid door twee F16-straaljagers.

Onderweg pakte Vingegaard, die natuurlijk de gele trui droeg die hij een paar dagen geleden had gewonnen, de microfoon en bedankte hen voor de steun. "Het is helemaal te gek, zo'n ontvangst. Een geweldige dag! Het is helemaal wild, echt ontroerend."

Naast de stadhuispannenkoeken krijgt Vingegaard voor zijn prestaties in Frankrijk ook een vermelding in het Deens Gouden Boek, wat ook is bestemd voor staatshoofden, grote politieke leiders en topatleten.

