De organisatie van de Tour de France heeft gekozen voor een openingsweekend in het Baskenland en dat moet gelijk voor vuurwerk zorgen. De openingsetappe kent meer dan 3000 hoogtemeters en de tweede etappe trekken de renners naarSan Sebastián, bekend van zijn grote najaarsklassieker Clásica San Sebastián.

Het peloton vindt daar onder andere de beroemde Jaizkibel op zijn weg, een beklimming van 8,1 kilometer en een gemiddelde stijgingspercentage van 5,1 procent. Na de top is het slechts nog twintig kilometer tot de finish.

Dit seizoen was Remco Evenepoel de beste in San Sebastián, maar de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl lijkt volgend jaar te kiezen voor de Giro d'Italia . Bauke Mollema kan misschien wel profiteren van het Baskische openingsweekend. De Nederlander voelt zich thuis in Baskenland en won bovendien de Clásica in 2016.

Pittige eerste week

Na etappe drie verlaten de renners het Spaanse land en trekken ze Frankrijk in, maar het belooft een van de zwaarste openingsweken in de Tour te worden, want in etappe duiken we al de Pyreneeën in met twee etappes naar Lauruns en Cauterets Cambasque.

Het klassement gaat daar naar alle waarschijnlijkheid al flink op de schop, want de slotklim naar Cambasque is met zijn hoge uitschieters een hele pittige. Na twee overgangsetappes volgt op zondag 9 juli ook nog de zware bergrit naar Puy de Dôme.

Klimmen op de Mont Blanc

Na een welverdiende rustdag op maandag kunnen de renners zich met drie makkelijkere etappes voorbereiden op de loodzware tweede week. Op vrijdag staat namelijk de Grand Colombier op het programma.

De klassieke Tour de France-klim vormt met zijn 17,4 kilometer aan 7,1 procent, een spetterend slotstuk voor een lastige bergrit. Op de laatste dag van week twee komt daar met de etappe naar Saint-Gervais Mont-Blanc nog een Alpenreus bij.

De renners rijden vanzelfsprekend niet naar het uiterste topje van de Mont Blanc, maar finishen op Le Bettex, een klim van bijna 10 kilometer lang en grote stukken van boven de 10 procent. In 2016 won Romain Bardet in de negentiende etappe in Saint-Gervais Mont Blanc.

Slechts 22 tijdritkilometers

Als de Tour in de derde week nog niet is beslist, wacht ons een spetterende slotweek, want de makers van het parcours hebben zeker nog wat bewaard voor het einde. Na de tweede rustdag werken de favorieten op dinsdag de eerste en enige tijdrit van 'La Grande Boucle' af in 22 kilometer van Passy naar Combloux.

In de voorlaatste rit kunnen de klassementsmannen nog een keer iets forceren in de strijd om de gele trui, als de Tour-karavaan trekt van Belfort naar Le Markstein. Bovenop het ski-oord in de Vogezen weten we dan wie zich de opvolger van Jonas Vingegaard mag noemen.

De slotetappe begint op de wielerbaan van Saint-Quentin-en-Yvelines, waar het WK baanwielrennen werd gehouden en waar in 2024 ook de baanwielrenners hun jacht kunnen openen op de olympische medailles. De Tour de France van 2023 wordt natuurlijk afgesloten met een klassieke sprint op de Champs-Élysées.

Dit is het parcours van de Tour de France 2023

Etappe 1: Bilbao - Bilbao - 182 kilometer (***)

Etappe 2: Vitoria-Gasteiz - San Sebastián - 209 kilometer (**)

Etappe 3: Amorebieta-Etxano - Bayonne - 185 kilometer (*)

Etappe 4: Dax - Nogaro - 182 kilometer (*)

Etappe 5: Pau - Laurens - 165 kilometer (****)

Etappe 6: Tarbes - Cauterets Cambasque - 145 kilometer (****)

Etappe 7: Mont-de-Marsan - Bordeaux - 170 kilometer (*)

Etappe 8: Libourne - Limoges - 201 kilometer (*)

Etappe 9: Saint-Léonard-de-Noblat - Puy-de-Dôme - 184 kilometer (*****)



Maandag 10 juli: Rustdag



Etappe 10: Vulcania - Issoire - 167 kilometer (**)

Etappe 11: Clermont-Ferrand - Moulins 180 kilometer (*)

Etappe 12: Roanne - Belleville-en-Beaujolais - 169 kilometer (**)

Etappe 13: Châtillon-sur-Saône - Grand Colombier - 138 kilometer (*****)

Etappe 14: Annemasse - Morzine - 152 kilometer (****)

Etappe 15: Les Gets - Saint-Gervais Mont-Blanc - 180 kilometer (****)



Maandag 17 juli: Rustdag



Etappe 16: Passy - Combloux - 22 kilometer (tijdrit ***)

Etappe 17: Saint-Gervais Mont-Blanc - Courchevel - 166 kilometer (****)

Etappe 18: Moûtiers - Bourg-en-Bresse - 186 kilometer (*)

Etappe 19: Moirans-en-Montagne - Poligny - 173 kilometer (*)

Etappe 20: Belfort - Le Markstein - 133 kilometer (****)

Etappe 21: Saint-Quentin-en-Yvelines - Parijs - 115 kilometer (*)

